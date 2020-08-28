Тюмень, , 13:23 — REGNUM Новые санитарные требования не скажутся на увеличении классов в школах Тюменской области. Их комплектование изначально проводится в соответствии с санитарными правилами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования и науки.

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Учебно-воспитательный процесс будет идти в штатном режиме. Что касается групп продлённого дня, то они откроются в тюменских школах при наличии запроса со стороны родителей. Общеобразовательным организациям региона рекомендовано в первые две недели нового учебного года оценить реальные возможности организации продлёнки с учетом фактических потребностей и потенциальных рисков, отметили в департаменте.

Что касается дезинфицирующих средств, то в школу со своим антисептиком приходить излишне. Все необходимые средства индивидуальной защиты, антисептики, обеззараживатели воздуха, санитайзеры, кулеры с водой, туалетная бумага, чистящие средства как для классов, так и для образовательной организации в целом, закупаются школами самостоятельно за счёт бюджетных средств.

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