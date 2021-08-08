Каждый второй иностранный гражданин, имеющий вид на жительство (ВНЖ) в Польше, прибыл с Украины, сообщает 8 августа ИА Красная весна со ссылкой на Polskie Radio.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

Отмечается, что ВНЖ в Польше имеют около полумиллиона иностранцев, из них 277 тысяч — граждане Украины. 34 тысячи иностранцев (второе место по численности), имеющих вид на жительство, — граждане Белоруссии, еще 20 тысяч (третье место) — граждане Германии. На четвертом месте по численности иностранцев, обладающих видом на жительство в Польше, граждане Российской Федерации. ВНЖ в Польше имеют 13 тысяч граждан РФ. За первые полгода 2021 года в Польше вид на жительство получили 42 тысячи человек, 31,5 тысячи из них — граждане Украины.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице бывшего депутата Рады Елены Бондаренко, а также на странице действующего депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Многие отметили, что массового выезда с Украины как раз и добиваются те, кому это по каким-либо причинам выгодно.

«Пишут: украинцы стали абсолютными лидерами по количеству ВНЖ (вид на жительство) в Польше. Число мигрантов сравнялось с населением целого Житомира. Решили, видимо, последоватьсовету Зеленского и егоязыкового табаки Креминя. Не нравится, мол, скатертью дорога…» — написала Елена Бондаренко.

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

«Чего и добивались», — написал Миша К.

«Так это только в Польше!..» — отметил Стас З.

«Бегут и отправляют детей учиться. Каждый выбирает родину, где «*опа в тепле». Но все эти движения — лишь следствие плохо выученных уроков истории и украинской литературы в школе. Следствия разрыва передачи информации из поколения в поколение», — пишет Андрей К.

«И в РФ — тоже. Ну разве что, может, белорусы нос в нос идут», — отметил Ярослав Т.

«Не от хорошей жизни уезжают в Польшу… И уверена, многие бы ездили на заработки в Россию, если бы эта галимая власть не превратила Россию, россиян и всех русскоязычных во врагов», — написала Лариса П.

«А мне кажется, что Закарпатье всё тоже массово хочет в Венгрию. Вот только цифры неведомы», — добавил Виктор Б.

«От хорошей жены муж не уходит. Это всё, что нужно знать об эмиграции. Всё логично и прогнозируемо. Где угодно жить лучше, чем среди бандеровских оккупантов», — отметил Владимир С.

«Нас ждет судьба прибалтов…» — отреагировала Галюся С.

«Я так понимаю, что фраза «чемодан-вокзал-клубника» более эффективна в Украине, чем «рекомендации президента» освободить территорию ЛДНР от жителей, отправив их в РФ! Нацики понимают, что выселяться всё же придется им, и не ждут вежливого пенделя на выезд в ЕС, едут сами!!!» — отметил Александр М.

«Чем меньше украинцев на Украине, тем легче её купить (землю, заводы, фабрики, жилье украинцев). Всё идет к уничтожению того, что никогда не было страной, что не смогли люди, получившие в дар от СССР в 1991 году, удержать в своих руках. 60% всей промышленности СССР, самые плодородные и лучшие земли, включая всю Европу, самый талантливый народ, 45% всего научно-технического потенциала СССР, — всё это было про*рано, переработано на металлолом, сейчас идет уничтожение численности населения. Вопрос лишь в том, успеет ли народ взять власть в свои руки и выгнать предателей из власти, до момента полного распада бывшей территории УССР на маленькие кусочки, которые войдут в состав Румынии, Польши, Венгрии…» — написал Ярослав К.

«Очищают территорию. А ведь это кому-то нужно», — отреагировала Олечка.

Silar На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины

«Буквально вчера была в гостях… у одной семьи, к которой приехали родственники из Польши. Как было печально слышать, что они говорят о трудниках (тружениках — М. Р.) украинцах, типа это как низшая низкооплачиваемая трудовая сила. Пакистанцам, говорит, даже иногда больше платят, чем украинцам… Очень грустно это было слышать…» — отметила Елена С.

«Всё же переезжать нужно домами и городами согласно историческим пропискам», — добавила Кира Б.

«В 2018 году, когда я был первый раз в Польше, тут была тенденция заработать и уехать. Сейчас приезжают с семьями на ПМЖ. Лодзь — город, как говорит пшек (поляк — М .Р.), у которого я арендую квартиру… город украинцев. В сравнением с 2018-м и сейчас, то в разы выросло количество тут украинцев», — написал Эдуард С.

«Если дело и дальше так пойдёт, то «Мазурка Домбровского» станет вторым гимном Украины», — подытожил Александр О.

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