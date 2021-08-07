Заявление президента России Владимира Путина о том, что результаты российских олимпийцев доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, вредны и бессмысленны, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

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"Все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны, вежливо сказал президент. И с ним согласны 86% граждан России. А наши доблестные олимпийцы из России достойно представляют страну на Олимпийских играх. Да так, что всех русофобов коробит. Виват Россия и ура!» — пишет Павел С.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки политизировать спорт всё-таки оказались успешны, в результате чего Россия несёт большие издержки в спортивной сфере.

«Ну как же бессмысленно? Всё очень даже осмысленно. Россию, по сути, поставили на колени в спорте!» — считает Алексей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство России само активно использует спорт ради достижения тех или иных политических целей.

«То есть мы хвалимся каждым достижением в спорте не ради политики? Ну, конечно. Всегда у нас спорт был способом продвинуть авторитет страны в мире», — указывает Дмитрий Ш.

Kremlin.ru Российский и олимпийский флаги

Часть людей считает, что против Российской Федерации развернулась настоящая гибридная война и удары по спорту являются её самым ярким проявлением.

«Против России «мировое правительство» ведет войну. Знают, что Путин спорт любит, вот и давят на спорт, чтобы заставить Россию ползать на коленях и просить пощады. Значит, надо создавать альтернативные спортивные игры и мероприятия. И проводить их в России ярко и грандиозно, чтоб англо-саксы от зависти локти съели», — написала Татьяна Д.

Ряд пользователей указывает на то, что во многом неудачи России на политическом фронте связаны с неправильным подходом руководства страны к подбору кадров.

«Президент, вы бы открыто осудили спортивных функционеров-дельцов в российском спорте, не ссылаясь на другие страны! Если бы Россию вообще отстранили от ОИ, что бы Вы сказали?» — задаётся вопросом Владимир Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Отдельные комментаторы отмечают, что России пора сделать серьёзные выводы по поводу того, почему в сторону страны постоянно летят стрелы и многие из них достигают своей цели.

«Если политизируют спорт, получается политика плохая. Если политика хорошая, значит необходимо сделать так, чтобы уважали спорт. Или вовсе не политика причина неуважения спорта нашей страны?» — пишет Димка Н.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода по производству строительных смесей «Цемикс» в Башкирии заявил, что результаты российских олимпийцев доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, вредны и бессмысленны.