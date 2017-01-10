6 августа президент РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку в два региона. В Челябинской области глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы, после чего состоится совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

Кроме того, Владимир Путин посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Президент также проведёт встречи с руководителями регионов — губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Башкирии Радием Хабировым.