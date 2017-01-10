Последний раз Владимир Путин был в Челябинской области 19 июля 2019 года. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства ММК. Затем глава государства встретился с рабочими новой аглофабрики, а также провёл рабочую встречу с на тот момент временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
Челябинский губернатор пообещал погорельцам помощь в судах
Губернатор Текслер со своей стороны пообещал погорельцам помогать с получением компенсаций, в том числе и в судах.
«Там, где будут сложные ситуации, требующие решения через суд, мы поможем жителям, в том числе обратиться в суд, будем максимально их сопровождать», — пообещал глава региона.
Более 400 челябинцев получили материальную помощь после природных пожаров
Погорельцам оперативно начали выплачивать материальную помощь. Её получают в том числе и те собственники утраченного имущества, которые не были официально прописаны в пострадавших посёлках.
Челябинские власти уточнили число домов, сгоревших из-за природных пожаров
Всего в двух посёлках огонь уничтожил 61 дом. 51 из них находился в Джабыке.
Текслер доложил Путину о ситуации с пожарами в Челябинской области
9 июля на территории Челябинской области был введён режим ЧС. А 10-го губернатор Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о текущей ситуации и о мерах властей по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи погорельцам.
Природный пожар перекинулся на челябинский посёлок Джабык
Гораздо драматичнее ситуация развивалась в Карталинском районе Челябинской области. Там пожар перекинулся на посёлки Джабык и Запасное. Погиб один местный житель.
Челябинское село Париж отстояли от природного пожара
На территории Челябинской области природные пожары бушевали в июле. В Нагайбакском районе огонь угрожал селу Париж. От жилья пламя отделяло всего четыре километра. Тем не менее населённый пункт удалось отстоять.