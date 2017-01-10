6 Августа
 
8:51

Последний раз Владимир Путин был в Челябинской области 19 июля 2019 года. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства ММК. Затем глава государства встретился с рабочими новой аглофабрики, а также провёл рабочую встречу с на тот момент временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

8:50

Площадь Революции, Челябинск, [Александр Кардаполов © ИА Красная Весна]

8:49

Челябинский губернатор пообещал погорельцам помощь в судах

Губернатор Текслер со своей стороны пообещал погорельцам помогать с получением компенсаций, в том числе и в судах.

«Там, где будут сложные ситуации, требующие решения через суд, мы поможем жителям, в том числе обратиться в суд, будем максимально их сопровождать», — пообещал глава региона.

8:48

Более 400 челябинцев получили материальную помощь после природных пожаров

Погорельцам оперативно начали выплачивать материальную помощь. Её получают в том числе и те собственники утраченного имущества, которые не были официально прописаны в пострадавших посёлках.

8:47

Ландшафтный пожар в Челябинской области 74.mchs.gov.ru

8:47

Челябинские власти уточнили число домов, сгоревших из-за природных пожаров

Всего в двух посёлках огонь уничтожил 61 дом. 51 из них находился в Джабыке.

8:46

Текслер доложил Путину о ситуации с пожарами в Челябинской области

9 июля на территории Челябинской области был введён режим ЧС. А 10-го губернатор Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о текущей ситуации и о мерах властей по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи погорельцам.

8:45

Природный пожар перекинулся на челябинский посёлок Джабык

Гораздо драматичнее ситуация развивалась в Карталинском районе Челябинской области. Там пожар перекинулся на посёлки Джабык и Запасное. Погиб один местный житель.

8:44

Челябинское село Париж отстояли от природного пожара

На территории Челябинской области природные пожары бушевали в июле. В Нагайбакском районе огонь угрожал селу Париж. От жилья пламя отделяло всего четыре километра. Тем не менее населённый пункт удалось отстоять.