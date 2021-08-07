



Kremlin.ru Владимир Путин с работниками и строителями завода «Цемикс». Башкирия

Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция»

Президент России Владимир Путин посетил 6 августа сразу два российских субъекта — Челябинскую область и соседнюю Башкирию. Это всего второй выезд главы государства в регионы в этом году. Ранее, на День космонавтики, он посещал Саратовскую область. Эксперты полагают, что поездка может быть связана в том числе с приближающимися думскими выборами.

Президенту нужна «позитивная повестка»

Поездка на Южный Урал оказалась для Владимира Путина весьма насыщенной. Президент осмотрел с воздуха очаги возгораний лесов в Челябинской области, после чего провёл совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, пообщавшись по видеосвязи с главами наиболее проблемных субъектов (Якутия, Иркутская область и ряд других). Ближе к вечеру Владимир Путин отправился в соседнюю Башкирию, где принял участие в открытии цементного завода австрийской компании «Ласселсбергер», по окончании которой глава государства поговорил с коллективом предприятия. Разумеется, прошли встречи Владимира Путина с главами Башкирии и Челябинской области — Радием Хабировым и Алексеем Текслером, в ходе которых был поднят широкий круг вопросов социально-экономического развития — от уровня промышленного производства до проблем «обманутых дольщиков».

Эксперты отмечают, что поездку Владимира Путина необходимо рассматривать сквозь призму приближающихся выборов. Так, политолог Дмитрий Михайличенко считает, что руководство страны пытается поднять свои рейтинги.