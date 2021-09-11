Украина не позднее 2030 года реализует собственный космический проект, который позволит развивать космический туризм, заявил 6 августа глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью агентству «УНН». По словам чиновника, главным преимуществом украинского космического туризма будет очень низкая стоимость.

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Новость обсудили на телеграм-каналах «Репортер UA», «Инсайдер UA». Также космическое будущее Украины оценили на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие усмотрели в заявлении Тафтая повод для шуток, отметив, что заявление имеет мало общего с украинской реальностью.

«Нам в космос не нужно, у нас и так очень много космонавтов», — смеется Mis ha.

«Дорог нет, космодрома нет. Но туристов в космос скоро отправим. Строгий критерий для отбора туриста — отсутствие долгов за коммуналку», — пишет Артур.

«Некоторые уже там», — добавил Otto von Burzer.

Халис Владимир Тафтай

«Уже у нас от короны вакцину делали лучшую», — напомнил Алексей о обещаниях украинской власти разработать собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

«Так мы и так в космосе! Куда дальше?» — смеется Игорь.

«Про ядерное оружие забыли ещё…» — отреагировала «Мэри Поппинс».

«В стране беспредел, коррупция и нищета, какой космос?» — недоумевает SNTSAQ.

«Вы асфальт научитесь укладывать», — призвал Goryanskkkiy.

«Нормальные люди сначала делают, потом говорят. Наши чиновники сначала говорят, потом ничего не делают», — отметил Сергей.

«И космодром в Украине есть?» — спросил sunwind.

«Ха, не устраивает страна, валите в космос», — отреагировал DOM, вероятно подразумевая недавнее заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о том, что всем, кого не устраивает языковое законодательство Украины, стоит покинуть страну.

«Каждый дурак говорит о будущем времени, когда или ишак сдохнет, или эмир. Богата Украина на дураков», — добавил figaro.

«Может, уже кладбище там устроим? Хоть, может, здесь успеем стать первыми и монополистами», — написала Виктория И.

«Первыми загрузить Верховную раду — и в один конец», — призвал Александр.

«На надувных лодках в космос!!! Ура!!! Смех сквозь слёзы!» — отреагировала Наталия П.

«Очень смешно и грустно одновременно», — добавила Людмила В.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Падение в пропасть

«Всех депутатов и правительство — в один конец», — пишет Гала Ч.

«Для начала надо сделать нормальные условия передвижения по земле», — отметил Сергей Т.

«Должен же «Держкосмос» («Госкосмос». — М.Р.) чем-то оправдать свое существование», — написала Нина С.

«Аграрный туризм нас ждет. Не в планах иностранных «друзей» делать из Украины конкурента в промышленных и космических технологиях», — подытожил Николай Б.

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