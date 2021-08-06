«Оператор ГТС Украины» обвиняет Газпром в нежелании наращивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему, сообщает 6 августа пресс-служба «Оператора ГТС Украины».

Tsoua.com Газораспределительная станция

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что в ситуацию должен вмешаться «соответствующий Антимонопольный орган Европы».

«Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, Газпром опустошает свои ПХГ (подземные газовые хранилища. — О.П.) в Европе», — сообщили в пресс-службе украинской компании.

По информации пресс-службы украинской компании, в июле 2021 года транзит газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,848 млрд куб. м. Среднесуточный транзит, как и в предыдущем месяце, составил 124 млн куб. м. В украинской компании также отметили, что Газпром использует все ранее забронированные мощности, но при этом не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода года объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал — Европа и «Северный поток — 1».

«Поведение Газпрома негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона… В ситуацию должен вмешаться соответствующий Антимонопольный орган Европы. К тому же такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации «Северного потока — 2», — отметил Макогон.

Tsoua.com Сергей Макогон

Сообщение пресс-службы украинской компании обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Также новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие не поняли смысла жалобы, так как Газпром свои обязательства по контракту выполняет. Иные отметили, что Украине нужно просто договариваться с российской стороной.

«Понимают, что… [украсть] нечего скоро будет, а привыкли все… ох, как привыкли», — отреагировал Евгений Г.

«И? В чем суть жалобы? И кому?.. Жаловаться некому, в общем-то. Но по сути? В чём претензия? То, что… бизнес обходит вас стороной? Так вы мовы побольше введите и продолжайте хуторян к власти приводить, вас ещё и птицы облетать будут стороной», — пишет Roman Time.

«В том, что агрессор отказывается от их услуг, а они жаждут и дальше обслуживать «агрессивную» Россию и трудиться ей во благо», — ответила ему Irina T.

«Пора вести переговоры про транзит газа после 2024 года. Нужно что-то предлагать самим, а не надеяться на кого-то. Скоро хозяин магазина начнет писать жалобы на покупателя, что реже стал заходить в его магазин», — добавил Владимир А.

«Байдену пусть пожалуются, чтобы он высказал свою глубокую озабоченность», — написал Александр К.

«Пишите в Спортлото», — отреагировала Наталья М.

«Пусть Европа тянет трубу через Польшу. И гонит им нужные им мощности. «Поток — 3». Это будет честно», — отметила Irina D.

«Ха… От транзита зависит «реверс из Словакии», не в этом ли причина? Газа недостаточно, «якобы реверс» накрывается медным тазом… Скоро открытие СП-2. Надо пригласить Пороха с Зе (Порошенко с Зеленским. — О.П.). Я думаю, и русские, и немцы ради такой ржачки будут непротив передать им торжественное перерезание «ленточки». Кстати, Порох участвовал вместе с Эрдоганом в открытии «Турецкого потока». Опыт есть», — написал Алексей Р.

«Может, не хотят, чтобы их «агрессивный» газ очищался, проходя через нашу «демократическую» страну?!» — с сарказмом поинтересовался Александр Ц.

«Пусть пишут куда хотят. Наши просто соблюдают условия контракта, который шумеры (украинцы. — О.П.) в 2019 году посчитали очень выгодным для себя и радовались, как ловко они обдурили Газпром», — отметила Olga Svaytoslavovna.

«За все в жизни нужно платить, в том числе и за русофобию», — пишет Олег Г.

Tsoua.com Газораспределительная станция

«Вместо того чтобы вести переговоры с Газпромом, опять побежали ябедничать в Европу. И всё ещё надеются, что транзит после 2024 года будет сохранен», — отреагировал Константин П.

«А [Россия] обязана наращивать? Так в контракте и написано?» — задал риторический вопрос R Ro.

«Каким макаром Европа к Газпрому? Это уже ржач какой-то…» — пишет Dimka.

«Подписанный договор выполняется, какие претензии? То, что вся петрушка с реверсом накроется? Ну, а чьи это проблемы? Даже и не Украины ведь», — добавил читатель с никнеймом 52 902.

«А как же порошенковское «остаточное прощавай» (окончательное прощай. — О.П.)? Ещё контракт не истёк, а они уже на весь мир голосят и цепляются за подол юбки России», — подытожила Ева Т.

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