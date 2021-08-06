Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что хотела бы, чтобы у первой леди был официальный статус, а также несколько человек, которые помогали бы ей в ее деятельности. Об этом Зеленская заявила в интервью журналу «Фокус».

President.gov.ua Елена Зеленская

По словам первой леди, идею официального статуса она обсуждала с супругами глав других государств. У многих из них такая же проблема: первая леди осуществляет деятельность, но правил, которым она подчиняется, нет, равно как и нет понимания о возможностях. Зеленская отметила, что если в обществе существует запрос на ее деятельность, то должен быть и официальный формат, в который ее деятельность бы вписывалась. По мнению жены президента Украины, в стране хватило бы нескольких работников офиса президента, которые официально были бы закреплены за Зеленской.

Заявление супруги президента Украины вызвало оживленное комментирование в украинских социальных сетях. Своим мнением жители страны поделились в телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», «Леся из СТРАНЫ» и «Первый независимый». Слова Зеленской были подвержены критике. Люди указали на то, что Украина не такая богатая страна, чтоб выделять денежные средства на деятельность Елены Зеленской. Комментирующие также не понимают, когда обществом был осуществлен запрос на деятельность Зеленской.

«И соответственно, офис первой леди, секретариат, штат, финансирование. У нас же где-то завалялся лишний миллиард гривен?» — с сарказмом поинтересовался YuP.

President.gov.ua Супруги Зеленские

«А как часто проводятся выборы первой леди?» — задалась вопросом Alina.

«Она что берега попутала?! Украина столько клоунов не вынесет!» — пишет Н Н.

«И жене, и детям тоже можно по статусу дать: жена врага народа, дети врага народа», — иронизирует один из читателей.

«Так ей тут осталось всего ничего, смысл?» — поинтересовалась Оксана К.

«Ещё её детям можно статусы и коту. Коту обязательно!» — смеется Georg.

«Зарплату ещё с наших налогов надо не забыть…» — добавил Ivan R.

«Пусть на завод идет работать», — отреагировал figaro.

«Миллиард долларов и самолёт с полным баком, или мой муж останется у вас президентом». Это ж так делается вроде», — иронизирует Trailercitycash.

«На самом деле это всё совсем уже не смешно», — отметила Светлана.

«Аппетит приходит во время еды. И не уходит», — добавил Андрей.

«А помнится, так не хотела, чтобы Вовка президентничал. Грустила. А теперь, гляди, понравилось! Кто там говорил про несчастную чету в заложниках? Да они наслаждаются всем происходящим!» — написала Лизанька.

«Любой каприз за народные деньги, как говорится. А потом ещё и дитям мороженое», — пишет Серж Ч.

«Институт ей, офис первой леди… А шнурки ей не погладить? Лучше бы сценарий другой своему мужу придумала. А то совсем в маргиналы скатились», — отметила Анжелика И.

«Ну всё правильно, будет статус, будет и ставка официальная. Президентской чете кушать нужно хорошо, а вы не понимаете…» — с сарказмом добавил Михаил.

«Люди, абсолютно оторванные от «реальности», живущие в своём «придуманном» мире и при этом «имитирующие бурную деятельность…» — отреагировал «Руст».

"Самому бы удержаться в кресле! Он еще и жену хочет подставить», — пишет «ПР. Преображенский».

«Официальный статус — жена главного госпреступника!» — написал Aleksandr.

«Пусть волонтером в ковидный госпиталь идёт», — пишет Анатолий.

«Пусть контролируетпосадку миллиона деревьев! Работы до фига, и офис не нужен — работа на природе!» — написала Ирина.

«Америка может себе позволить содержание такого офиса. Украина — нет! У нас много других, более важных проблем, требующих финансирования», — отметила Таисия.

«Может, ещё нам статус королевы таким дамам утвердить? Как быстро же зажралась!» — пишет Николай К.

President.gov.ua Елена Зеленская

«Запрос общества — быстрее избавиться от лжецов, которые цинично обманули 73% населения страны (слава Богу, я не голосовала). А они, похоже, вошли во вкус, ледей им подавай. Посмотрите по карманам — совесть там, случайно, не затерялась?» — отреагировала VI.

«Предчувствие у меня плохое — не дадут ему повторить подвиг Януковича — сбежать», — добавил Виктор.

«А что, есть такой запрос? Как-то никогда не слышал. Ещё одна «горбачиха» нарисовалась. Писец!!!» — отреагировал Андрей М.

«Будет сидеть в соседней камере. Как пособница…» — пишет Igor K.

«Во… дорвались до кормушки. Рассказывал, что не будет кортежей, дач президентских. Детям их отдаст для отдыха. А теперь аппетиты просто шакальи. Уже и эта бездельница отдельный штат прислуги для себя требует за наши налоги», — возмутилась Мария Владимировна.

«У общества нет запроса на офис для «первой леди», у общества есть запрос на достойную жизнь, которой нас лишил твой муженёк!!!» — написала Ирина Т.

«А мож, ещё и короновать её?» — спросила Svetik.

«Нет, ну, а что? Страна вся в шоколаде, и граждане не знают куда девать гроши (деньги. — М.Р.). И тут она со своими предложениями по освоению этих грошей. Значит, надо вводить налог на обслуживание императорского дома. Вот промолчала бы со своей хотелкой и сошла бы за умную и непричастную к делам своего Наполеончика (отсылка к роли Наполеона, которую исполнил Зеленский в фильме «Ржевский против Наполеона». — М.Р.)», — подытожил ELK90.

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