26 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что, согласно рейтингу журнала «Фокус», первое место среди сотни самых влиятельных женщин Украины заняла временная поверенная в делах США Кристина Квин, пятое место — посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

Мирослава Романенко, , 19:37 — REGNUM Согласно рейтингу журнала «Фокус», первое место среди сотни самых влиятельных женщин Украины заняла временная поверенная в делах США Кристина Квин, пятое место заняла посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский журналист Максим Назаров.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Второе место заняла супруга президента Украины Елена Зеленская, третье — генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, четвертое — депутат Рады Юлия Тимошенко.

«А кроме шуток, первое место в рейтинге самых влиятельных женщин Украины для послицы США Квин и пятое для послицы Британии Симмонс — это реальное положение дел…» — отметил журналист.

Новость обсудили читатели телеграм-канала Максима Назарова, а также на странице украинского политолога Дмитрия Спивака в социальной сети Facebook. Многие из комментирующих указали, что рейтинг отображает колониальный статус Украины.

«Могу предположить, что Украина единственная европейская страна, где посол США входит в топ самых влиятельных (будь то женщин или мужчин). Действительно, местная королева. И фамилия прям удачно подходит», — отметил Василий П.

Кристина Квин Ua.usembassy.gov

«Этот топ можно назвать «Женщины и. о. президента». И первое место совершенно справедливо», — написал Валентин Х.

«А мы ещё считаем себя цивилизованным государством или мы протекторат, или колония? Кто мы?» — спросила Bella L.

«Кто управляет страной, тот и самый влиятельный, всё честно!» — пишет Валерий Г.

«Так выглядит нэзалэжнисть (независимость — М. Р.) на 30-м своём году», — добавила Ольга К.

«Нормальные хроники колониального недогосударства», — отметил Ivan R.

«А помните, как рагулям (рагуль или рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) на майдане орали — Помни, чужак! Здесь хозяин — украинец?!» — спросил Rusl R.

«Это цель наших нацдемактивистов и общественников с 1991 года — зависимая подмандатная территория типа Гуама или Пуэрто-Рико, так что рейтинг логичен», — отметил Дмитрий Н.

«Если мы такой путь выбрали, то нужно быть последовательными. Что мы и делаем», — написал Игорь П.

«Но хуже другое, непонятно, как законно сместить это. По факту тебя заставляют играть по правилам, которые пишешь не ты», — пишет Vitaliy Т.

«А где гордость? Я так понял, в Киеве открыли магазин бус, все так рады, так рады. Позорище…» — добавил читатель под псевдонимом RUSSIAN WORLD.

«Уж лизать так лизать. Только на сегодня их бы местами поменять. Недальновидно», — отреагировала Галина.

«В оккупированной стране по-другому и быть не может. Рулит оккупационная администрация и её шестёрки», — отметил Игорь Г.

«Колиниальный рейтинг», — пишет Анжей А.

Кристина Квин Mil.gov.ua

«Вот это мы и будем отмечать в августе за якобы 5,5 млрд», — написала Марина о праздновании тридцатилетия независимости Украины.

«Самое интересное, что их ничего не смущает. Никакого диссонанса: «женщины Украины» — гражданка США. Это уже как само собой разумеющееся», — написал Viktor.

«Самой влиятельной женщиной Украины признана… Кристина Квин — временный посол США в нашей стране. Причём признана справедливо… А кто ещё может вызвать к себе на ковёр любого министра суверенного государства или «порекомендовать» любое кадровое назначение, определить, какую вакцину будет закупать Украина, и дать зелёный свет [бывшему главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёму] Сытнику и другим соросятам, похвалить генерального прокурора или пожурить нерадивое правительство, оценить наш бюджет, ход реформ или защитить все набсоветы от нападок «агентов Кремля». Так что все по заслугам. Обычная картина в уважающих себя, независимых и суверенных государствах. Не правда ли? В общем, спасибо Вам, госпожа Квин, за Вашу заботу о нас неразумных и за наше счастливое завтра под Вашим чутким присмотром…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Дмитрий Спивак.

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Напомним, ранее официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине является результатом, к которому привели политические перевороты в этой стране и торговля национальными интересами.