Противоминные корабли «Рэмзи» и «Блит» класса Sandown, исключенные из состава военно-морского флота Британии, в ближайшее время будут отданы Украине, сообщает 4 августа пресс-служба британского королевского флота.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Приём металлолома

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Таймер». Также новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте» и читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Многие отметили, что снова Украине передают то, что пришло в негодность, а принимающая страна, таким образом, становится своеобразной «свалкой».

"Они свои-то суда не забрали из Крыма, а… ненужные тральщики берут», — написал Сергей К.

«Сэкономят на утилизации», — добавил Alexandr.

«Поношенные «бусы» для папуасов», — пишет «Бибек72».

"Списанных!!! Стране, которая сама могла настроить новых современных кораблей, обеспечив рабочие места. Как стране третьего мира. Это просто унизительно. Ещё, поди, чем-то расплачиваться за это придётся», — отметил Александр А.

Mod.uk Матросы противоминного корабля «Рэмзи» ВМС Великобритании

«Спасибо! Благодетели! Привет Николаевским судостроителям», — отреагировал Vbukr, напомнив о ликвидации судостроительного завода в Николаеве.

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«30-летние катера типа «Айленд», 20-летние тральщики типа «Сандаун», в плане новые ракетные пластиково-композитные яхты! Наконец, корвэт типа «Ада»! Флот обновляется, всё супер! Только ЧСЗ (Черноморский судостроительный завод. — О .П.) банкрот, всё супер! Украину посадили на бэушную долговую иглу на обеспечение иностранных катеров и т. п., всё супер! Схема бриттами отработана на Румынии, всё супер!» — добавил читатель под псевдонимом «Заходи, если чё!».

«Опять всё барахло на Украину, хлам со всего мира. Сначала секонд-хенд (одежда, бывшая в употреблении. — О .П.), затем старые машины из Европы, потом битые из Америки, теперь военный хлам. На тебе, Боже, что мне негоже. А потом будем усердно бороться с экологией, и ещё санкции нам припишут за несоответствие качества среды обитания международным нормам», — отметила Ирина.

Mod.uk Противоминный корабль «Рэмзи» ВМС Великобритании

«Наконец-то Запад нашёл себе свалку беспроблемную. И деньжата на утилизацию сэкономят, ещё и на продаже металлолома заработают», — написала Людмила Б.

«Знают, кому отдают, и понимают, что утопят на ровном месте», — отметил Алексей П.

«Ждём теперь, когда Зеля будет пафосную речь толкать на фоне этих корыт о том, что «дуже потужний» (очень мощный. — О. П.) украинский флот теперь будет держать в страхе весь Черноморский флот России», — с сарказмом написал Николай Б.

«Это что, дом престарелых лодок на Украине устроили? Трешак. Кстати, это даже не смешно», — отреагировала Ева Т.

«В 1991-м им половину Черноморского флота отдали! Всё про*рали, продали и сгноили гады! И этот хлам угробят…» — добавил Иван И.

«А после стольких лет службы они до Украины хоть дойдут?» — поинтересовался Игорь Д.

Mod.uk Матросы противоминного корабля «Блит» ВМС Великобритании

«У меня есть надувной бассейн литров на 80, могу пожертвовать ВМСУ в качестве будущего флагмана…» — иронизирует Игорь Ш.

«Когда перестанут отмывать бабки на покупке мусора?» — задалась вопросом Оксана В.

«Концепция свалки хлама на всех уровнях. Причем за хлам ещё надо нехило заплатить», — отметил Igor K.

«Очередной металлолом по цене новых кораблей…» — подытожил Efim P.

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