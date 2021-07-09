9 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что Украина планирует до конца 2021 года купить за $5 млн у Великобритании подержанный ледокол James Clark Ross для экспедиций в Антарктиде.

Мирослава Романенко, , 19:37 — REGNUM Украина планирует до конца 2021 года купить у Великобритании подержанный ледокол James Clark Ross для экспедиций в Антарктиде за $5 млн. Об этом со ссылкой на Defense Express сообщает издание «Страна.ua».

Бумажный кораблик Цитата из к/ф «Оно». Реж. Энди Мускетти. 2017. США

«Судно James Clark Ross было спущено на воду в 1990 году, Украина в случае его приобретения может рассчитывать на 20−25 лет эксплуатации. Правда, эксперты уверяют, что «цена в пять миллионов долларов — лишь вершина айсберга, особенно в расходной части…» — пишут журналисты украинского издания.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ». Некоторые комментирующие в недоумении, зачем Украине ледокол для экспедиций. Иные указали на то, что судно изношенное и Украина превращается в страну, куда за ненадобностью свозят суда, да еще и за немалые деньги.

«И шо ж они собрались бороздить?» — поинтересовалась Елена Л.

Ледокол James Clark Ross Brian Burnell

«Пришла очередь Лондонскому обкому нас дерибанить? В обмен на порты, надо полагать?» — задалась вопросом Елена.

«Экспедиции в Антарктиде?! Это шедевр! Я один слышу звук пилы?» — смеется Алекс, вероятно, подразумевая «распил» бюджетных средств, выделенных на закупку ледокола.

«Может быть, хотят вернуть белых медведей с Южного полюса на Северный. Благородно», — добавила Tatiana.

«Щас бы мусор со всего мира закупать. Украина — страна чудес. Британцы в радостном… [удивлении], наверное, пребывают. Где ещё такое государство найдёшь?..» — отреагировал Sleepy Bear.

«Говорят, в одной из азиатских стран существует порт ненужных брошенных кораблей. Платишь деньги и загоняешь туда этот мусор плавающий. Это первая ласточка для Украины, я так понял. Где-то в Одессе и будет гнить…» — отметил Михаил.

«Какой в баню ледокол? Какая экспедиция?.. Совсем с ума сошли», — смеется Sergey.

«Арбузы в Киев из Херсона будут зимой завозить», — шутит Вадим.

«Ледокол, Украина… бред какой-то», — пишет Алюся.

«Британцы ещё б Африке ледокол подогнали, капец… Видимо, нам поступило предложение, от которого Зеленский не смог отказаться. Теперь главное, что нам с ним теперь делать? Пусть теперь по Днепру баражирует. Наша гордость все-таки», — иронизирует один из читателей.

Ледокол James Clark Ross Tom L-C

«Ну, как купит, возьмет в кредит! К сроку погашения посудина развалится», — добавил R Ro.

«Ледокол в степях Украины незаменим», — с сарказмом отметил Max Maximus.

«Они его купят, пару лет он постоит, так как денег, возможно, не найдётся на ремонт и содержание, а может и за ненадобностью, а потом на металл сдадут. И со всех операций наварится здорово несколько человек, а государство, как обычно, в минус», — написал Алексей А.

«Красиво грабят колонию, типа не… [украли], толкнув нам го*но, а элегантно продали нужные бусы», — подытожил Андрей Д.

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