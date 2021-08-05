Украина не должна бороться с русской культурой. Любая попытка устроить «культурную войну» должна быть пресечена украинским государством, заявил 4 августа в эфире телеканала «Наш» советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вешать лапшу на уши

По мнению чиновника, искусство и спорт должны быть вне политики.

«Доктор Айболит», «Остров сокровищ»… это российский мультик или это украинский мультик? Я всегда говорю украинский, который создан на русском языке… Или, например, «Капитошка»… Даже если он в русскоязычном варианте, это… российский, московский мультик?.. А даже если он московский и российский, то что здесь такого? Я считаю, что искусство вне политики. Я считаю, что спорт вне политики. И то, что мы «воюем с «путинским режимом», это не значит, что мы должны отрицать русскую или российскую культуру, изгонять Достоевского, не слушать Рахманинова, потому что он — «подлый москаль» и «поработитель украинского народа». И вообще, у нас такое количество дури в голове и вот этой мифологемы, которая создана…» — сказал чиновник.

Ошибка нынешней власти, по словам Арестовича, в том, что она продолжила политику предшественников в гуманитарной сфере.

«То, что мы пошли в тренде политики Порошенко-Вятровича (бывшего украинского президента и бывшего главы Украинского института национальной памяти. — О. П.) идеологической, языковой, культурной — это одна из самых главных и серьезных наших ошибок… Это добровольная стрельба себе даже не в ногу, а в голову (то, чем мы занимаемся). Это катастрофа… «Царство, разделенное в себе, не устоит». Надо быть полными безоговорочными кретинами, для того, чтоб добровольно поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ссорить свое общество между собой… В Украине любая попытка устроить культурную войну должна быть немедленно задавлена на корню государством…» — сказал он, также пообещав, что в украинской политике осенью будут происходить перемены.

Цитата из видео «Арестович: семинар «Безжалостность» 17.07.21» пользователя Alexey Arestovych. youtube.com Глава офиса президента Украины и спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович

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Заявление украинского чиновника обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие оценили слова политика в качестве «переобувания» ввиду предчувствия «грядущих перемен» в украинской политике.

«Сейчас многие фраера начнут сдавать назад в попытке вновь понравиться русскоязычному электорату. Неужто запахло выборами?!» — поинтересовался Aleks P.

«Вот как страх остаться без газа делает чудеса», — пишет Михаил Борисович.

«А что случилось? К выборам готовимся… Про 73% (речь о проголосовавших за Зеленского в 2019 году. — О. П.) вспомнили. Не думаю, что второй раз сработает», — добавила Лариса FabricPlus.

«Ой, как сладенько поет! Мед по ушам так и стекает», — написала Ева Т.

«Айболит», «Смешарики», «Собака Баскервилей» — это всё продукт советского кино и мультипликаций. А у вас декоммунизация. Так что это не ваше. P. S. Хотя Шарикова («Собачье сердце») я б вам прописала, чтоб вы смотрели и видели свое зеркальное отражение», — отметила Алена.

Цитата из кф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Шариков

«Украинскую ГТС надо демонтировать в рамках программы декоммунизации. А балабол Арестович начал резко переобуваться в предчувствии надвигающегося возмездия», — добавил Vladimir K.

«Этот что, тоже собрался в Раду? Как-то подозрительно адекватно заговорил», — отреагировал Roman Z.

«Вы только поглядите, как заверещал! Святой воды выпил что ли?..» — пишет Михаил К.

«Что такое случилось? Рейтинги упали, надо опять обдурить русскоязычных? Дайте этому шулеру селедки», — отметил Олег К.

«Да ладно! Крысы бегут с корабля?! Запасаемся попкорном, нас ждёт веселая осень», — написала Марина Т.

«Это говорящая голова Зели! Неужели власть потихоньку начинает переобуваться? Начали с [бывшего министра внутренних дел Арсена] Авакова, по-тихоньку подбираются к языку. Ой, что-то слабо верится…» — отметил Jakson Bolox.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Как ни смешно, а ведь всё верно говорит! Как они не поймут, чем жёстче втюхивают, тем больше сопротивление. Это натура человека!» — пишет Саня К.

«Культура обеспечивает самосохранение и развитие народа за счёт перенаправления агрессии в созидательное, творческое… [русло]. Культура — это инстинкт самосохранения народа. Оружие усмиряет агрессию, а культура побеждает», — подытожил Віктор К.

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