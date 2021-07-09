9 июля 2021 | Время чтения 5 мин

В сети оценили заявление спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексея Арестовича о том, что Украина должна заявить о своём исключительном праве быть наследницей Киевской Руси, а русские «на самом деле» — это украинцы.

Оксана Переможенко, , 19:06 — REGNUM Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина должна заявить о своём исключительном праве быть наследницей Киевской Руси, а русские, по его словам, — это украинцы. Об этом чиновник заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале ISLND TV.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы проводил метанарратив, что русские, на самом деле, это мы. Что мы наследники Киевской Руси или Руси-Украины. И когда россияне пытаются «украсть» нашу историю, они делают то, что делали всегда — «воровали» и «присваивали». Это ошибочная стратегия, которая должна быть развенчана, мы должны показать, что Российскую империю как таковую придумал Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии, который стал главой Священного Синода… и уговорил Романовых стать императорами (Петра I)… и уговорил сменить название Московии на Россию, то есть Русь… Я бы заявлял о первенстве на наследие Киевской Руси и проводил нарратив Руси-Украины, указывая российской аудитории, что русские на самом деле — мы…» — заявил чиновник.

Фотографии Алексея Арестовича Скриншот с facebook.com/alexey.arestovich

Заявление представителя украинской делегации в ТКГ в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Некоторые указали на то, что политикам лучше заниматься политикой, а историей будут заниматься историки.

«Так сейчас всё равно украинцев за границей считают русскими, так что всё по канону. Тут скорее они хотят не чтоб украинцев считали русскими, а чтоб россиян не считали русскими. Сейчас почти все движение на Украине делаются с «не» и «анти», да и большинство якобы патриотов, они не украинские, а антирусские», — подчеркнул Николай П.

«Как только «исключат» (перестанут считать русских русскими — О.П.), так сразу запанують (воцарятся — О. П.). Сало в три раза толще на свиньях будет, надои резко увеличатся, пенсии по 2000 евро… Бо нэма (нет — О.П.) более важных вопросов. Этим и пэрэможуть (победят — О. П.)», — с сарказмом добавил Ivan M.

«Лучше бы политики о сегодняшнем дне думали. Оставьте историю историкам и вернитесь в реальность», — написала Natalia N.

«Они уже так давно и крепко в параллельной, выдуманной ими реальности, что вернуться в действительность для них самоубийство, равносильно признанию в развале страны, семилетней гражданской войне и прочих преступлениях», — ответила Вита К. на комментарий Natalia N.

«Русские — это украинцы, а украинцы — это русские, в этом он, безусловно, прав! В России долгое время ходили разные наречия. Моя мама (1937 г. р.) в молодости переехала из Ярославской обл. в Рязанскую к папе. Они тогда были молодыми. Жили в деревне, снимали комнату. Так вот, рязанская хозяйка дома говорила на таком местном наречии, что мама понимала ее с трудом! Где Ярославль, где Рязань, а где Киев! В старину было очень много наречий, мамин пример тому подтверждение! Часть языков расплавились и утрачены, а часть сохранились — русский и украинский, например. Кстати, украинский часто называют южно-русским. Но это не важно, как назвать язык. Важно то, что русские, украинцы и белорусы — это один народ и каждый со своим наречием и диалектом!» — отметил Александр Ф.

«Вы правы. Но… Сама Украина очень разношерстная, и галичане (жители Западной Украины — О. П.) не хотят быть русскими потому, что они не русские, а поляки с литовской примесью. Южно-русский язык они называют суржиком, а свой местечковый навязывают всем как «истинно» украинский язык», — ответил Александру Ф. Владимир С.

«Если русские на самом деле украинцы, то это один народ. А если этот народ стал называться русским, то украинцы на самом деле русские. Ну как в теореме по геометрии. Какую-то зраду Арестович наговорил», — добавила Таня К.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда говорят Русь-Украина, сразу хочется санитаров вызвать», — отреагировал Дмитрий М.

«Если переименоваться в русских, то что делать с названием «Украина?» Этак и гимн придется переделывать», — написал Jevgenij V.

«Мы на пороге нового ребрендинга?» — спросил Alex K.

«То, что мы один народ и одно государство, — это точно. Только вот галицкое рогулье (рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) пытается влезть не на свою территорию со своим уставом…» — добавил Константин П.

«Если РФ хоть как-то косвенно может претендовать на преемственность от Киевской Руси, так как в начале становления Московского царства там правила та же династия, что и в Киеве. То Украина вообще ни на какую преемственность претендовать не может», — считает Олег Н.

«Термин Киевская Русь придуман историком М. А. Максимовичем. В своём труде «Откуда идëт Русская земля» 1837 года [он] использовал этот термин наряду с Суздальской Русью, Червлёной Русью и другие Русские княжества. Кто-нибудь этим дуракам объяснит наконец, что Древнерусское государство никогда себя так не называло?!» — отреагировал Денис Е.

Михаил Максимович

«А ведь и не поспоришь. Украинцы-то русские в своей массе, окромя галицкого быдла. Только русские с головой, загаженной пропагандой, увы», — отметил Олег В.

«Я всё жду того момента, когда они предъявят права на часть территорий США и Канады на основании того, что часть переселенцев — украинцы», — написала Анна Ё.

«Когда малороссы стали украинцами, они перечеркнули своё прошлое, а вместе с ним и право претендовать хоть на какую-то принадлежность к Киевской Руси», — подытожил читатель под псевдонимом Сова Подозрительная.

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