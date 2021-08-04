С 4 августа в Ростовской области ужесточены коронавирусные ограничения. Поправки, которые внесены в постановление донского правительства №272, ожидаемо вызвали шквал негативных комментариев в социальных сетях. Пользователи задаются вопросом, насколько правомерно таким образом лишать людей получения государственных услуг. То есть, по сути, власти не оставляют выбора жителям региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

Без справки о COVID-19 жителей Ростовской области не пустят в кафе, рестораны, фитнес-клубы, отделения почты и банков, многофункциональные центры. Также принято решение о временном запрете на оказание плановой медицинской помощи и госпитализации. Исключениями являются состояния, которые нельзя отсрочить на неопределённое время.

Подробнее:В Ростовской области ужесточили карантинные меры

«Мне кажется, что у них поехала кукушка», — высказала мнение подписчица паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

"Странно, учитывая, что болеют в основном сейчас привитые. Две моих коллеги сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Как раз после прививки», — поделилась Елена Н.

«Серьёзно, чтоб сходить на почту, надо будет ПЦР-тест делать?» — задала вопрос Снежана Д.

«Отказ в плановой медицинской помощи — это геноцид», — считает Анна В.

«Маски не помогают от вируса в битком набитом транспорте, а при неработающем кондиционере можно в обморок упасть, а первую помощь у нас не умеют оказывать пассажиры», — Анна К.

Rostov-gorod.ru В общественном транспорте Ростова-на-Дону

«Скоро, наверное, будут выводить людей на улицы и расстреливать, если справки нет. Геноцид полнейший, уничтожение своего же народа непроверенной вакциной! Страшно, товарищи», — написала Карина Ж.

«Куда катится мир? Мне кажется, я сплю. Может, ещё бензин покупать по ПЦР-тестам или по прививочному паспорту? Это геноцид», — высказала свой гнев Анна П.

Читайте также:В кафе и рестораны Ростовской области без ковидной справки вход закрыт

Часть комментаторов уверена, что коронавирусная волна пойдёт на спад к сентябрьским выборам.

«Главное, в сентябре про выборы не забыть, а то конфуз получится», — считает Игорь С.

«К выборам ковида не будет — резко упадёт заболеваемость», — заметила Светлана М.

Donland.ru Мобильный пункт вакцинации в Ростове-на-Дону

Некоторые пользователи удивлены тем, что наряду с требованием иметь справку о COVID-19 вместимость учреждений и организаций сокращена до 30%.

«Просто представьте, в рестораны теперь без справки нельзя. Так и вопрос: а если в ресторане теперь 100% безопасно, зачем ограничивать количество посадочных мест?» — задал логичный вопрос Богдан К.