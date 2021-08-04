«Геноцид полнейший» — ростовчане об ужесточении карантинных мер
С 4 августа в Ростовской области ужесточены коронавирусные ограничения. Поправки, которые внесены в постановление донского правительства №272, ожидаемо вызвали шквал негативных комментариев в социальных сетях. Пользователи задаются вопросом, насколько правомерно таким образом лишать людей получения государственных услуг. То есть, по сути, власти не оставляют выбора жителям региона.
Без справки о COVID-19 жителей Ростовской области не пустят в кафе, рестораны, фитнес-клубы, отделения почты и банков, многофункциональные центры. Также принято решение о временном запрете на оказание плановой медицинской помощи и госпитализации. Исключениями являются состояния, которые нельзя отсрочить на неопределённое время.
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«Мне кажется, что у них поехала кукушка», — высказала мнение подписчица паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».
"Странно, учитывая, что болеют в основном сейчас привитые. Две моих коллеги сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Как раз после прививки», — поделилась Елена Н.
«Серьёзно, чтоб сходить на почту, надо будет ПЦР-тест делать?» — задала вопрос Снежана Д.
«Отказ в плановой медицинской помощи — это геноцид», — считает Анна В.
«Маски не помогают от вируса в битком набитом транспорте, а при неработающем кондиционере можно в обморок упасть, а первую помощь у нас не умеют оказывать пассажиры», — Анна К.
«Скоро, наверное, будут выводить людей на улицы и расстреливать, если справки нет. Геноцид полнейший, уничтожение своего же народа непроверенной вакциной! Страшно, товарищи», — написала Карина Ж.
«Куда катится мир? Мне кажется, я сплю. Может, ещё бензин покупать по ПЦР-тестам или по прививочному паспорту? Это геноцид», — высказала свой гнев Анна П.
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Часть комментаторов уверена, что коронавирусная волна пойдёт на спад к сентябрьским выборам.
«Главное, в сентябре про выборы не забыть, а то конфуз получится», — считает Игорь С.
«К выборам ковида не будет — резко упадёт заболеваемость», — заметила Светлана М.
Некоторые пользователи удивлены тем, что наряду с требованием иметь справку о COVID-19 вместимость учреждений и организаций сокращена до 30%.
«Просто представьте, в рестораны теперь без справки нельзя. Так и вопрос: а если в ресторане теперь 100% безопасно, зачем ограничивать количество посадочных мест?» — задал логичный вопрос Богдан К.