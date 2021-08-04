День защитников и защитниц Украины теперь будет отмечаться украинскими гражданами 14 октября. Праздник утверждён вместо праздновавшегося ранее Дня защитника Украины. Соответствующий закон 3 августа подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

«Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов, — отметили в пресс-службе Зеленского. — Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

Читайте также: На Украине появился День защитников и защитниц

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило, а также на странице канала «112 Украина». Многие усмотрели в переименовании праздничного дня повод для иронии и отметили, что переименование было далеко не самой важной и нужной законодательной инициативой.

«Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитника и защитниц. Видимо, теперь на «Слава Украине!» нужно отвечать «Героям и героиням слава!» — отметил Чечило.

«Сексизм же. В Европах принято указывать три пола… Третий пол теперь считается вариантом небинарной гендерной идентичности», — написал Constantin H.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Женщины-военнослужащие ВСУ

«Зеленскому давно пора санитаров и отдельную палату. А он почему-то до сих пор называет себя «президентом Украины», — отреагировал Александр К.

«А как же 67 остальных гендерных вариантов? Или сколько их там теперь?» — не понимает Inaya C.

«Очевидно, нужно ввести еще день полузащитников и полузащитниц, а также день нападающих», — иронизирует Gottfrid L.

«А ведь ещё непаханое поле «дней» для переименования…» — добавил Алексей П.

«Таким образом, «мужской день» никаким образом не может быть в день защитницы отечества 14 октября, а значит, будет праздноваться, как и ранее, 23 февраля. Неплохой ход», — не без иронии отметил Vladimir G.

«А дальше день железнодорожников и железнодорожниц, врачей и врачих, учителей и учительниц и т. д.» — отреагировал Сергей К.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащей ВСУ

«Президенту, похоже, заняться больше нечем. Всё сделал уже, осталось так, по мелочам», — написала Наталья К.

«Ну наконец-то!!! Как долго мы все этого ждали», — смеется Владимир П.

«Это день скорби по нормальным защитникам…» — добавил Василий М.

«Еще одно 8 марта. Спасибо, порадовал…» — пишет Alexandr D.

«Это сексизм… А как же «защитники» нетрадиционной ориентации?.. Писали, вроде ихцелый батальон набрали», — иронизирует Алексей К.

Напомним, празднование Дня защитника 14 октября было введено бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. Отметим, 14 октября на Украине отмечается не только день украинского казачества, но и день образования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).