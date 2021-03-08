Киев, 8 марта 2021, 07:31 — REGNUM Представитель Генерального штаба вооруженных сил Украины Богдан Сеник указал на «российский след» украинского сообщества «Военные ЛГБТ и наши союзники», на странице которого в социальной сети Facebook накануне была опубликована информация о формировании в ВСУ подразделения для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Об этом говорится в комментарии представителя Генштаба, опубликованном на сайте украинского «24 канала».
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По информации Сеника, сайт «Военные ЛГБТ и наши союзники» размещен на серверах в Российской Федерации, в частности — в Москве.
Сеник подчеркнул, что такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности Служба безопасности Украины, которая должна выяснить, что это за люди.
В свою очередь в сообществе «Военные ЛГБТ и наши союзники» ответили на комментарий представителя генерального штаба, а также прокомментировали информацию о российских серверах.
По информации сообщества, в одном из украинских праворадикальных сообществ был распространен скриншот (снимок экрана), «где будто бы указано, что конструктор, на котором художница набрала… сайт ЛГБТ военных, имеет регистрацию в РФ». Однако по словам их специалиста в сфере информационных технологий, на самом деле конструктор был зарегистрирован в Швейцарии.
В сообществе также добавили, что связались с автором статьи, чтоб дать ему комментарий.
Напомним, ранее в украинском сообществе «Военные ЛГБТ и наши союзники» было опубликовано объявление о формировании подразделения для военнослужащих с нетрадиционной ориентацией и сочувствующих им для их военной подготовки и дальнейшей отправки на «линию соприкосновения».