Киев, , 07:31 — REGNUM Представитель Генерального штаба вооруженных сил Украины Богдан Сеник указал на «российский след» украинского сообщества «Военные ЛГБТ и наши союзники», на странице которого в социальной сети Facebook накануне была опубликована информация о формировании в ВСУ подразделения для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Об этом говорится в комментарии представителя Генштаба, опубликованном на сайте украинского «24 канала».

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По информации Сеника, сайт «Военные ЛГБТ и наши союзники» размещен на серверах в Российской Федерации, в частности — в Москве.

«Такие вещи создают специально для разгона предательства («зради» на украинском языке — ИА REGNUM). А кое-кто распространяет эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», — добавил он.

Сеник подчеркнул, что такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности Служба безопасности Украины, которая должна выяснить, что это за люди.

«Мы только имели возможность посмотреть поверхностно. Но сразу поняли, с кем имеем дело», — резюмировал он.

В свою очередь в сообществе «Военные ЛГБТ и наши союзники» ответили на комментарий представителя генерального штаба, а также прокомментировали информацию о российских серверах.

По информации сообщества, в одном из украинских праворадикальных сообществ был распространен скриншот (снимок экрана), «где будто бы указано, что конструктор, на котором художница набрала… сайт ЛГБТ военных, имеет регистрацию в РФ». Однако по словам их специалиста в сфере информационных технологий, на самом деле конструктор был зарегистрирован в Швейцарии.

ИА REGNUM), — «Впрочем, ко времени, когда все выяснилось, сайт мы уже успели перебросить на другую, менее удобную платформу… Хуже всего в этой истории является то, что целый канал 24 выпустил статью о том, где, не спросив комментариев у нас, дали скрины одного из тех праворадикалов, которые нас хотели дискредитировать. Затем, странным образом, быстро получили комментарий от представителя ВСУ… Таким образом, была искажена информация. Вот такой классический случай «гнилого чуба» («оселедец» на украинском языке —), — говорится в заявлении сообщества.

В сообществе также добавили, что связались с автором статьи, чтоб дать ему комментарий.

Напомним, ранее в украинском сообществе «Военные ЛГБТ и наши союзники» было опубликовано объявление о формировании подразделения для военнослужащих с нетрадиционной ориентацией и сочувствующих им для их военной подготовки и дальнейшей отправки на «линию соприкосновения».