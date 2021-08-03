Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал жителей страны воздержаться от распития алкоголя в ходе празднования Дня независимости (24 августа) Об этом он заявил 2 августа в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Имидж Украины» в Киеве, сообщает ИА Красная Весна.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». Реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Не чокаясь

«После — возможно, чуть-чуть с семьей», — отметил Ляшко.

Глава минздрава Украины также призвал жителей страны воздержаться от посещения массовых мероприятий во время празднования Дня независимости в случае наличия симптомов заболевания «острой респираторной вирусной болезнью или COVID-19». Ляшко напомнил и о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать гигиену рук.

Призыв Виктора Ляшко не употреблять спиртные напитки в День независимости Украины оценили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net», а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие отметили, что вряд ли большинство граждан будет отмечать этот государственный праздник. Иные указали на то, что выпивать в День независимости Украины можно разве что «с горя».

«Они реально думают, что это будет кто-то праздновать?» — поинтересовалась Диана М.

«На это трезвыми глазами смотреть нельзя…» — добавил Сергей Т.

«Разве что с горя. Потому что праздник должен называться Днём зависимости!» — написал Виталий М.

(сс) Нацгвардія України День независимости Украины в 2020 году

«А что, много будет отмечающих такой «праздник»?! Так себе повод…» — пишет Сергей В.

«Лучше бы эти миллиарды, которые будут затрачены на этот разрекламированный «праздник», потратили на бурение новых скважин [добычи] газа и улучшение системы здравоохранения населения», — отметил Георгий П.

«На поминках употреблять алкоголь — вековые традиции этих мест. Не мы их устанавливали и не нам их нарушать», — добавил Виталий П.

«А за новые тарифы?.. Грех не напиться от радости…» — с сарказмом отметил Иван Л.

«Пьют либо с горя, либо на День независимости, что вообще-то одно и то же», — отреагировал Дмитрий С.

«Что же это за поминки без 100 грамм? Посидим, вспомним, помянем», — пишет Александр Я.

«Как не пить? А помянуть?» — поинтересовался Павел Т.

ИА Красная Весна Украина

«Разве что за упокой независимости. А так правильно, отмечать нечего», — написал Александр Г.

«Конечно, пить не надо. За что пить?! За независимость?! А где она?! От кого мы независимы?! Зависимы от всех. Так что Ляшко правильно попросил. А если и пить, то не чокаясь», — подытожил Вадим М.

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