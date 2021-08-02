Оксана Переможенко, 2 августа 2021, 19:08 — REGNUM На Украине по случаю 30-й годовщины «незалежности» пройдет военный парад. Участие в параде примут более пяти тысяч военных и 400 единиц техники. Об этом, как сообщает «112 Украина», рассказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30».

«Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»
«Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»
Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

В свою очередь представитель Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил полковник Руслан Сергиенко добавил, что к проведению торжественных мероприятий будет привлечено более пяти тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Также военный отметил, что с проведением парада запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, а также показ вооружения и военной техники в Одессе. Кроме того, на реке Днепр запланировано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, а также показ вооружения и военной техники.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что никакой независимости нет и в принципе неясно, в честь чего будет проводиться парад. Были и те, кто указал на то, что в бедной стране, находящейся в состоянии гражданской войны, проводить парад неуместно.

«День независимости власти от народа. 30 лет власть в Украине живёт как хочет, а народ — как может. Вот и вся независимость. Власть живёт независимо от народа, народ независимо от денег», — отреагировала Марина Д.

«Не совсем понятно обещание президента, которое он давал раньше, что парад в нашей стране будет только тогда, когда Украина победит, то есть «вернёт» Крым и Донбасс!» — напомнила Татьяна К.

Командующий
Командующий
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ощущение, [что] мы живём в Швейцарии. Денег немерено, не знаем на что тратить. Проблем в стране нет», — пишет В.В. Бахал.

«Людям свойственно праздновать победы, а мы празднуем сплошные поражения», — добавила Алла О.

«Вывесить национальной флаг и петь национальный гимн — это ещё не независимость. Независимость государства в том, чтобы проводить самую независимую государственную политику!!!»написала Маргарита П.

«Пир во время чумы. По-другому эту показуху не назовёшь», — отметила Наталия.

«А нам заливают, что в казне денег нет!» — пишет Ирина К.

«Ну и кому он нужен, этот военный парад?» — не понимает Наталия Л.

«Чиновникам нужен! Они обязательно нагреют руки на мероприятии, опыт выработан за 30 лет», — ответила Наталии Л. Нина С.

«Ну то другое, это ж не парад 1 и 9 мая, это можно», — отреагировала Людмила Ш.

«Одна показуха, никому не нужная. Где достижения за годы независимости? Их нет совсем. Что тогда празднуем?» — спросила Валентина Я.

«А космические войска будут?..» — смеется Алла Д.

«И это тогда, когда страна в долгах, как в шелках… Что празднуем? Некуда деньги девать?» — недоумевает Elena S.

«Празднуют победу, что уничтожили Украину, осталось немного довакцинировать население, и вуаля, — землица их», — ответила ей Ольга Николаевна.

Потери
Потери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В нищей стране проведение парадов, наверное, это и есть преступление перед своим народом», — добавил Андрей Я.

«Выть хочется от их «праздников!» — пишет Елена К.

«А надувные лодки будут? Гордость нашего флота», — отреагировал Владимир О.

«На салют (который также запланирован на 24 августа — О .П.), видно, весь годовой бюджет спишут», — добавил Роман П.

«А где независимость?» — недоумевает Любовь Н.

«Прошу прощения, какой независимости?» — задался вопросом Александр Ф.

«В стране пандемия, растет заболеваемость, а власть собирается проводить парад и «Крымскую платформу»! Кому нужна эта показуха?» — подытожила Светлана С.

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