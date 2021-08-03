КПРФ достала «нафталиновый козырь» — соцсети о выборах
Нынешняя предвыборная кампания в Чувашии, где помимо депутатов Госдумы будут избирать депутатов регионального парламента, пока примечательна инертностью и политической вялостью. Видимая активность проявляется разве что в информационной напористости ЦИКа Чувашии, типовой печатно-афишной агитации и личной энергичности отдельных кандидатов, которые предвыборные «гастроли» начали ещё весной. Как, впрочем, и подавшиеся в депутаты чиновники, чьи графики напичканы разъездами и встречами.
В период регистрации кандидатов инертное политическое поле в Чувашии разбавил приезд федеральных персон: экс-кандидата в президенты России, бизнесмена Павла Грудинина и советника Геннадия Зюганова — Ирины Филатовой. До Чебоксар они побывали в Марий Эл, а в Чувашии встречались со сторонниками и членами КПРФ, прогулялись по городу и провели пресс-конференцию. Причём если в Йошкар-Оле Грудинин и Ко вынуждены были довольствоваться случайными встречами с прохожими, то в Чебоксарах организация пребывания делегации потрясала своим масштабом: достаточно сказать про встречу в ледовом дворце, являющимся главной площадкой для официальных и массовых пафосных мероприятий.
Призывы власти
Глава Чувашии Олег Николаев сейчас занят больше борьбой с коронавирусом, что отразилось даже в его призывах к кандидатам в депутаты.
И традиционно, как и другие губернаторы, и избиркомы, он призывает к взаимному уважению, честной дискуссии вокруг путей достижения цели, что поможет провести выборы «максимально открыто, максимально прозрачно».
Напомним, глава Чувашии в сентябре 2020 года, выиграв выборы, также заявлял, что детально изучит программы своих оппонентов, обещая воплотить лучшие идеи в жизнь. Нашлись ли в программах конкурентов достойные проекты, пока не сообщалось.
Простой «кандидат в президенты»
Официальным отсчётом предвыборной кампании в Чувашии можно считать приезд 1 августа Павла Грудинина, который позиционировал себя «как простой человек, бывший кандидат в президенты», прибывший сюда «по приглашению» — как раз в разгар скандала с исключением его из списка КПРФ на выборах в Госдуму, что он оценил как «политическое решение». Пробыв в регионе полдня, бизнесмен с удивлением узнал, что во главе Чувашии стоит не единоросс, а член «Справедливой России» Олег Николаев, что дало повод заявить о «всплеске демократии на отдельно взятой территории».
Приводим ответы Павла Грудинина на вопросы корреспондента ИА REGNUM во время пресс-конференции в Чебоксарах.
ИАREGNUM: Как бы вы прокомментировали решение ЦИК России о вашем исключении из списка? Это же означает завершение предвыборной гонки.
Я считаю, что это абсолютно необоснованное решение, ничем не подтверждённое. Но у нас решения, к сожалению, не технические, а политические. Исходя из того, что это политическое решение, понятно, что известных кандидатов — а я действительно известен, с учётом того, что участвовал в президентских выборах — они убирают. […]
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Что касается меня, то я никуда не делся. Какая разница, ну не буду я кандидатом в депутаты, но нас более 500 человек, будет на одного меньше. Мы все одинаково патриотичны, одинаково поддерживаем эту программу, одинаково работаем. Я никуда не денусь, буду доверенным лицом партии.
ИАREGNUM: Остались ли у вас президентские амбиции?
Что касается президентских амбиций, я никак не могу ещё оправиться от того похода… Вы поймите, это решаю не я, это решает партия. Если партия посчитает необходимым, значит, я буду, как абсолютный сторонник КПРФ, Геннадия Андреевича. И буду соответственно с ними принимать такое решение.
Ну о чём вы говорите? Тут за полгода-то не знаешь, что произойдёт. Меня в четверг [29 июля] согласовала рабочая группа ЦИКа (список кандидатов в Госдуму от КПРФ — ИА REGNUM), сказала, что всё нормально, никаких проблем нет, а в субботу [31 июля] снесла в две минуты. Поэтому как что-то здесь планировать? Где я буду, вообще неизвестно. Поэтому, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Это я часто говорю.
В России вообще планы строить сложно, но могу вам сказать, что многое зависит от этих конкретно выборов 19 сентября. Геннадий Андреевич сказал такую фразу, я с ним абсолютно согласен: «Это последний шанс исправить нашу жизнь не волнениями, не революциями, а просто легитимным путём». Потому что всё, на мой взгляд, мы дошли до края. Абсолютная нищета населения, абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. Молодёжь, которая хочет уехать из страны. Старики, которые не знают, как прожить от пенсии до пенсии, потому что на эти деньги вообще не проживёшь. И кто бы мне что ни говорил, что у нас всё нормально — нет, терпение народа не безгранично. Огромное количество техногенных катастроф, которые привели нашу страну в неустойчивое состояние. […]
Поэтому, на мой взгляд, если в ближайшее время не произойдёт левого поворота, честных выборов, о которых мы сейчас говорим, то можем оказаться в ситуации, когда Россия начнёт, к сожалению, так же, как Советский Союз, разваливаться на куски.
ИАREGNUM: На этой неделе вы говорили о том, что, возможно, вступите в партию.
Да, я от своих слов не отказываюсь. Я сравниваю себя с человеком, который в окопах сидит, оккупанты окружили. У меня такое ощущение, что совхоз — это такая Брестская крепость. Давай быстро пиши повинную оккупантам, и тебя мы, может, не тронем. Нет, наоборот, надо биться до последнего. И очень многие наши соотечественники, когда понимали, что последний бой, сидели в окопах и писали письмо, что иду в наступление или в последний бой, прошу считать меня коммунистом. […]
Я тоже сказал: прошу считать меня коммунистом. Просто у коммунистов есть определённый регламент. Чтобы в партию вступить, нужны две рекомендации, нужна первичная организация, я ещё кандидатом не был.
ИАREGNUM: И в Чувашии можно всё оформить спокойно…
Вы знаете, я дальше еду в Хакасию, потом Красноярский край, потом на Алтай. Я не знаю, где я вступлю в партию, но в партию я вступлю точно.
ИАREGNUM: Жириновский, кстати, предостерегает вас от вступления в ряды партии, говоря, что дни партии сочтены.
Владимир Вольфович — это единственный человек, который после выборов президента извинился передо мной за то, что он говорил, что я миллиардер и всё остальное. В этом отношении я его уважаю. Но КПРФ — это не партия одного человека, как у него. […]
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Я вижу, какое количество молодёжи вступает в партию. Вам не зря сказали, что 48 лет — средний возраст депутата, то есть если мне 60, а кому-то 20, то вместе получается 40 средний возраст. И поэтому молодёжи не меньше, а даже больше, это очень интересный феномен. Партия с идеологией, партия, которая защищает интересы простых людей, не закроется, не уйдёт. Социалистическую идеологию никуда не денешь.
Визит политика как «концерт рок-звезды»
Поездку Грудинина в Чувашию провластные СМИ проигнорировали, в отличие от местных форумов и блогеров. Примечательно, что не оказалось в его свите и двоих яростных наследников чувашской партячейки — сына скончавшегося в прошлом году лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова, первого секретаря чебоксарского горкома Алексея Шурчанова, и депутата Госсовета Чувашии Григория Данилова. Зато неотступно следовал и блистал марийский коммунист с чувашскими корнями, депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ), а вместе с ним вновь избранный глава регионального отделения КПРФ, депутат Госсовета Александр Андреев, утверждающий, что никакого разлада в стане коммунистов теперь нет.
«Никаких объявлений, никакой информации о приезде Грудинина не было. Это минус фракции КПРФ. Я считаю, что фракция вообще никак не работает. Шурчанов хоть митинги собирал, сейчас тишина. И как они хотят получить голоса?» — недоумевает Lavatera.
«Грудинин похож на адекватного коммуниста. Жалко, что в КПРФ давно застой и мало молодёжи», — считает Rdm.
«Ему давно бы на место Зюганова, тогда была бы другая КПРФ», — полагает «Газмен».
"Так босс вроде Зюганов. Но если бы он приехал в Чебоксары, а не Грудинин — это было бы совершенно неинтересно», — уверен Alexey.
«К выборам опять ухоженного усатого дядечку достали. Для него политическая борьба только когда «выборы»? Интересный оппозиционэр», — считает Offsky.
«Нафталиновый козырь с прошедшего же расклада карт», — высказал мнение miron111.
Говоря об исключении Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму, многие высказывают мнение, что «тут виновата только его популярность, которой в Кремле никак не ожидали».
«Очередные говорящие головы? Ну приехал, ну сказал что-то, что изменится? Только снова подорожает всё», — комментирует VasyaPupkin.
«Но для местных (особенно для пенсионеров с их представлениями о мире) поговорить с москвичом — это как посетить концерт рок-звезды», — рассуждает Reggen.