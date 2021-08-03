Нынешняя предвыборная кампания в Чувашии, где помимо депутатов Госдумы будут избирать депутатов регионального парламента, пока примечательна инертностью и политической вялостью. Видимая активность проявляется разве что в информационной напористости ЦИКа Чувашии, типовой печатно-афишной агитации и личной энергичности отдельных кандидатов, которые предвыборные «гастроли» начали ещё весной. Как, впрочем, и подавшиеся в депутаты чиновники, чьи графики напичканы разъездами и встречами.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

В период регистрации кандидатов инертное политическое поле в Чувашии разбавил приезд федеральных персон: экс-кандидата в президенты России, бизнесмена Павла Грудинина и советника Геннадия Зюганова — Ирины Филатовой. До Чебоксар они побывали в Марий Эл, а в Чувашии встречались со сторонниками и членами КПРФ, прогулялись по городу и провели пресс-конференцию. Причём если в Йошкар-Оле Грудинин и Ко вынуждены были довольствоваться случайными встречами с прохожими, то в Чебоксарах организация пребывания делегации потрясала своим масштабом: достаточно сказать про встречу в ледовом дворце, являющимся главной площадкой для официальных и массовых пафосных мероприятий.

ИА REGNUM Советник Геннадия Зюганова — Ирина Филатова, бизнесмен Павел Грудинин, депутат Госдумы Сергей Казанков, депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев

Призывы власти

Глава Чувашии Олег Николаев сейчас занят больше борьбой с коронавирусом, что отразилось даже в его призывах к кандидатам в депутаты.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы сохранить ситуацию хоть в шатком, но всё же в стабильном состоянии. Сегодня есть муниципалитеты, где при неблагополучном развитии событий может появиться необходимость запрета на проведение любых массовых мероприятий. Я не хочу переубеждать тех, кто является ярым противником вакцинации, но призываю вас ответственно относиться к этому, соблюдать все меры безопасности и не использовать данную тему в предвыборной кампании», — сказал Олег Николаев.

И традиционно, как и другие губернаторы, и избиркомы, он призывает к взаимному уважению, честной дискуссии вокруг путей достижения цели, что поможет провести выборы «максимально открыто, максимально прозрачно».

«Без всякого заигрывания скажу, что буду изучать программу каждой партии, каждого кандидата. Новые идеи и предложения, если они актуальны и действенны, то обязательно должны быть реализованы», — заверил Олег Николаев.

Напомним, глава Чувашии в сентябре 2020 года, выиграв выборы, также заявлял, что детально изучит программы своих оппонентов, обещая воплотить лучшие идеи в жизнь. Нашлись ли в программах конкурентов достойные проекты, пока не сообщалось.

Простой «кандидат в президенты»

Официальным отсчётом предвыборной кампании в Чувашии можно считать приезд 1 августа Павла Грудинина, который позиционировал себя «как простой человек, бывший кандидат в президенты», прибывший сюда «по приглашению» — как раз в разгар скандала с исключением его из списка КПРФ на выборах в Госдуму, что он оценил как «политическое решение». Пробыв в регионе полдня, бизнесмен с удивлением узнал, что во главе Чувашии стоит не единоросс, а член «Справедливой России» Олег Николаев, что дало повод заявить о «всплеске демократии на отдельно взятой территории».

Приводим ответы Павла Грудинина на вопросы корреспондента ИА REGNUM во время пресс-конференции в Чебоксарах.

ИА REGNUM Павел Грудинин

ИАREGNUM: Как бы вы прокомментировали решение ЦИК России о вашем исключении из списка? Это же означает завершение предвыборной гонки.

Я считаю, что это абсолютно необоснованное решение, ничем не подтверждённое. Но у нас решения, к сожалению, не технические, а политические. Исходя из того, что это политическое решение, понятно, что известных кандидатов — а я действительно известен, с учётом того, что участвовал в президентских выборах — они убирают. […]

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Что касается меня, то я никуда не делся. Какая разница, ну не буду я кандидатом в депутаты, но нас более 500 человек, будет на одного меньше. Мы все одинаково патриотичны, одинаково поддерживаем эту программу, одинаково работаем. Я никуда не денусь, буду доверенным лицом партии.

ИАREGNUM: Остались ли у вас президентские амбиции?

Что касается президентских амбиций, я никак не могу ещё оправиться от того похода… Вы поймите, это решаю не я, это решает партия. Если партия посчитает необходимым, значит, я буду, как абсолютный сторонник КПРФ, Геннадия Андреевича. И буду соответственно с ними принимать такое решение.

Ну о чём вы говорите? Тут за полгода-то не знаешь, что произойдёт. Меня в четверг [29 июля] согласовала рабочая группа ЦИКа (список кандидатов в Госдуму от КПРФ — ИА REGNUM), сказала, что всё нормально, никаких проблем нет, а в субботу [31 июля] снесла в две минуты. Поэтому как что-то здесь планировать? Где я буду, вообще неизвестно. Поэтому, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Это я часто говорю.

В России вообще планы строить сложно, но могу вам сказать, что многое зависит от этих конкретно выборов 19 сентября. Геннадий Андреевич сказал такую фразу, я с ним абсолютно согласен: «Это последний шанс исправить нашу жизнь не волнениями, не революциями, а просто легитимным путём». Потому что всё, на мой взгляд, мы дошли до края. Абсолютная нищета населения, абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. Молодёжь, которая хочет уехать из страны. Старики, которые не знают, как прожить от пенсии до пенсии, потому что на эти деньги вообще не проживёшь. И кто бы мне что ни говорил, что у нас всё нормально — нет, терпение народа не безгранично. Огромное количество техногенных катастроф, которые привели нашу страну в неустойчивое состояние. […]

Поэтому, на мой взгляд, если в ближайшее время не произойдёт левого поворота, честных выборов, о которых мы сейчас говорим, то можем оказаться в ситуации, когда Россия начнёт, к сожалению, так же, как Советский Союз, разваливаться на куски.

ИАREGNUM: На этой неделе вы говорили о том, что, возможно, вступите в партию.

Да, я от своих слов не отказываюсь. Я сравниваю себя с человеком, который в окопах сидит, оккупанты окружили. У меня такое ощущение, что совхоз — это такая Брестская крепость. Давай быстро пиши повинную оккупантам, и тебя мы, может, не тронем. Нет, наоборот, надо биться до последнего. И очень многие наши соотечественники, когда понимали, что последний бой, сидели в окопах и писали письмо, что иду в наступление или в последний бой, прошу считать меня коммунистом. […]

Я тоже сказал: прошу считать меня коммунистом. Просто у коммунистов есть определённый регламент. Чтобы в партию вступить, нужны две рекомендации, нужна первичная организация, я ещё кандидатом не был.

ИАREGNUM: И в Чувашии можно всё оформить спокойно…

Вы знаете, я дальше еду в Хакасию, потом Красноярский край, потом на Алтай. Я не знаю, где я вступлю в партию, но в партию я вступлю точно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин и Владимир Жириновский собирают клубнику. Совхоз им. Ленина

ИАREGNUM: Жириновский, кстати, предостерегает вас от вступления в ряды партии, говоря, что дни партии сочтены.

Владимир Вольфович — это единственный человек, который после выборов президента извинился передо мной за то, что он говорил, что я миллиардер и всё остальное. В этом отношении я его уважаю. Но КПРФ — это не партия одного человека, как у него. […]

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Я вижу, какое количество молодёжи вступает в партию. Вам не зря сказали, что 48 лет — средний возраст депутата, то есть если мне 60, а кому-то 20, то вместе получается 40 средний возраст. И поэтому молодёжи не меньше, а даже больше, это очень интересный феномен. Партия с идеологией, партия, которая защищает интересы простых людей, не закроется, не уйдёт. Социалистическую идеологию никуда не денешь.

Визит политика как «концерт рок-звезды»

Поездку Грудинина в Чувашию провластные СМИ проигнорировали, в отличие от местных форумов и блогеров. Примечательно, что не оказалось в его свите и двоих яростных наследников чувашской партячейки — сына скончавшегося в прошлом году лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова, первого секретаря чебоксарского горкома Алексея Шурчанова, и депутата Госсовета Чувашии Григория Данилова. Зато неотступно следовал и блистал марийский коммунист с чувашскими корнями, депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ), а вместе с ним вновь избранный глава регионального отделения КПРФ, депутат Госсовета Александр Андреев, утверждающий, что никакого разлада в стане коммунистов теперь нет.

ИА REGNUM Советник Геннадия Зюганова — Ирина Филатова, бизнесмен Павел Грудинин, депутат Госдумы Сергей Казанков, депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев

«Никаких объявлений, никакой информации о приезде Грудинина не было. Это минус фракции КПРФ. Я считаю, что фракция вообще никак не работает. Шурчанов хоть митинги собирал, сейчас тишина. И как они хотят получить голоса?» — недоумевает Lavatera.

«Грудинин похож на адекватного коммуниста. Жалко, что в КПРФ давно застой и мало молодёжи», — считает Rdm.

«Ему давно бы на место Зюганова, тогда была бы другая КПРФ», — полагает «Газмен».

"Так босс вроде Зюганов. Но если бы он приехал в Чебоксары, а не Грудинин — это было бы совершенно неинтересно», — уверен Alexey.

«К выборам опять ухоженного усатого дядечку достали. Для него политическая борьба только когда «выборы»? Интересный оппозиционэр», — считает Offsky.

«Нафталиновый козырь с прошедшего же расклада карт», — высказал мнение miron111.

Говоря об исключении Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму, многие высказывают мнение, что «тут виновата только его популярность, которой в Кремле никак не ожидали».

«Очередные говорящие головы? Ну приехал, ну сказал что-то, что изменится? Только снова подорожает всё», — комментирует VasyaPupkin.

«Но для местных (особенно для пенсионеров с их представлениями о мире) поговорить с москвичом — это как посетить концерт рок-звезды», — рассуждает Reggen.