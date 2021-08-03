Как только Украина откажется от нейтрального статуса, украинское государство прекратит свое существование. Об этом 2 августа в эфире канала NEWSONE заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

По мнению экс-депутата, в нынешнее время на Украине при власти нужны политики, которые поддерживают отдачу национального суверенитета в руки западных кураторов, стремление Украины в НАТО, то есть отказ от нейтрального статуса.

«Давайте вспомним план Маршала, который был реализован в Европе после Второй Мировой войны. Тем странам, которые претендовали на финансовую помощь от Соединенных Штатов Америки, было поставлено одно условие… та страна, которая будет претендовать на… помощь, обязана исключить участие левых движений, представителей левых идеологий в правительстве этих стран. Таким образом подстраховавшись, что ни социалистическая, ни коммунистическая идеология не расползались по Европе. У нас происходит ровно от обратного, примерно по той же модели. Когда если ты не русофоб, тебе нет места в Украине, если ты проукраинский политик, тебе нет места в Украине. Место будет, работа и похвала только тому, кто поддерживает исключительно отдачу национального суверенитета в руки западных кураторов, когда ты поддерживаешь проатлантические стремления Украины, вход в НАТО, отказ от нейтрального статуса и так далее…» — отметила Бондаренко.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

Бывший депутат украинского парламента добавила, что как только официальный Киев откажется от нейтралитета, государство Украина прекратит существование.

«Архитекторы этой модели не предусмотрели, что условием образования нашего государства тридцать лет назад был как раз нейтральный статус, который прописан в акте о независимости. Я уверена, что как только мы откажемся от нейтралитета, мы закончим как государство», — подытожила она.

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Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что Украина уже отказалась от своего нейтрального статуса и поплатилась выходом из ее состава территорий, гражданской войной, экономическим и моральным упадком и внешним управлением страной.

«Так от нейтралитета Украина отказалась давно, ещё в 2008 было отказано в ПДЧ в НАТО, так что как раз идут уже предсмертные судороги», — написал Дмитрий К.

«При этом хватает наглости вопить про нож в спину. Удивительный народец», — ответил Дмитрию К. Maksim P.

«Пока украинцы не освободятся от колонизации США, ничего не изменится при любом президенте», — отметила Рита Р.

«Кто бы ни пришел, будет то же самое. Украинцы ещё этого не поняли, корень всех проблем в украинстве. Пока этого не поймут, всё будет ухудшаться», — добавил Артем Д.

«Какая разница? С такой политикой Украины не станет при любом раскладе», — отреагировал Sergei K.

«Не врите! Украина уже давно отказалась от статуса нейтрального государства», — написал читатель под псевдонимом FirstName LastName.

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«Многогранный, глубочайший и уже необратимый раскол в украинском обществе уже привёл к потере территорий и к гражданской войне, а движение Украины в НАТО (значит, против России) вовсе приведёт к окончательному разрушению государства. Сейчас не ельцинские времена, Россия не допустит дальнейшего существования «Украины — анти-России» на своём ближнем западном рубеже», — подчеркнул Валентин Семёнович.

«Да придите в себя! Вы отказались от нейтралитета восемь лет назад, за что и «расплатились» Крымом, Донбассом, гражданской войной и полным экономическим и моральным упадком и внешней зависимостью страны. А вы все пытаетесь напугать людей давно свершившимся, как «страшным будущим…» — подытожил читатель под псевдонимом «Добрый Шубин».

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