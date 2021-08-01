1 августа 2021 | Время чтения 6 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата Рады Елены Бондаренко о том, что президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря голосам русскоязычных избирателей, а впоследствии обманул своих избирателей, нарушив свои обещания.

Мирослава Романенко, , 10:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря голосам русскоязычных избирателей, а впоследствии обманул своих избирателей, нарушив свои обещания. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бондаренко отметила, что партия Зеленского «Слуга народа» могла бы ввести языковое равноправие, но вместо этого русскоязычным жителям Украины «закрутили гайки».

«Зеленский, когда шел на выборы, а затем, когда шла на выборы его большая команда, которую он назвал «Слуга народа», они называли себя либертарианцами… Либертарианство — это, наверное, крайняя форм либерализма… Те люди, которые максимально освобождают что-то, либерализируют что-то… Если вы такие либертарианцы, то почему бы не взять и не либерализировать языковое законодательство? То есть ввести полное равноправие языковое… Нам тут закрутили гайки… Это в корне расходится с его (Зеленского. — М.Р.) обещаниями… которые он давал накануне выборной кампании в 2019 году… Для того, чтоб цинично, нагло обмануть огромную русскоязычную общину, заполучить голоса…» — сказала политик.

Политик также отметила, что, когда русскоязычных жителей Украины называют национальным меньшинством — это является манипуляцией.

«Манипуляция и коварство, когда русскоязычную общину в Украине называют национальным меньшинством. Или еще как-то по-другому, или пытаются объяснить это неким коренным народом… Если у нас изначально родной язык русский, мы относимся ни к какому ни национальному меньшинству, ни к какому ни коренному народу, а к вот этой большой языковой общине. У нас в принципе вопрос национальностей или народностей не стоит. Это вопрос исключительно языковой. Поэтому когда нас называют национальным меньшинством — это уже манипуляция… Самое большое преступление, что не признают в принципе русскоязычных граждан, как граждан никем… Те, кто продвигал моноязычие в Украине, сделали они это злонамеренно…» — отметила Бондаренко.

Елена Бондаренко Aleksandrvoeykov

Заявление бывшего депутата Рады обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие в целом согласились со словами Бондаренко, но были те, кто подчеркнул, что стоит напомнить, что на Украине проживают не русскоязычные граждане, а русские, которым внушили, что они русскоязычные украинцы. Иные указали на то, что цель власти — добиться разъединения, чтоб недовольные проводимой политикой и уровнем жизни граждане не смогли объединиться и вместе свергнуть власть.

«Как раннее я писал, он (Зеленский. — М.Р.) хотел стать своим среди чужих, а стал чужим среди своих…» — написал читатель под псевдонимом Ernesto Che Guevara.

«Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад…» Выходите на улицы, проявите своё недовольство, заявите в голос!!!» — призвал Максим В.

«Проблема украинских властей в том, что они сильно переоценили значимость Украины в качестве страны-марионетки и антироссийского инструмента. Рассчитывали на гораздо более значительную оплату своих услуг», — добавил Ivan L.

«Вас легко обмануть, потому что вы обманули себя. Вы — русские, ваш язык русский, но уперто верите, что вы украинцы. Вот вам этот миф и скармливают. И обманывают вас по той же причине — вы русские, а русский — это враг для них», — отметил Алексей А.

«Национальное меньшинство — это жители западной Украины, которых Сталин присоединил к Украине в 39−40 гг. Вот это меньшинство вылезло после развала СССР, будоражит Украину и насаждает свой язык, который состоит в большинстве из польского и румынского! Какого черта они лепят его к украинскому?» — недоумевает читатель под псевдонимом Колхоз имени Ютуб.

Русские крестьяне в Буковине, фрагмент. Из книги «Наша родина». 1897

«Давно пора закончить врать самим себе. Как можно в стране, где не менее 70% граждан говорят на русском, считать их нацменьшинством и запрещать русский язык? Во всех без исключения госструктурах сотрудники говорят на русском. Только когда видят микрофон или камеру, то переобуваются на корявенькую мову. В армии мова лишь на плацу. Попробуйте в бою на мове порулить, хотя бы целеуказание произвести — обоссытесь…» — добавил Василий Алибабаевич.

«Дробление общества по любому признаку — любимый приём теряющих власть политиков, чтобы не смогли объединиться и скинуть с трона в каталажку, пока идиоты будут выяснять между собой отношения (благо есть повод — кто лучше?) можно их спокойно обирать, голодные они будут ещё злее», — пишет Евгений Ш.

«Пока не будет уголовной ответственности с максимальным сроком лет 15 строгого режима за обман избирателей, так и будет. Люди избирают человека не зная его, а опираясь на ту программу действий, которую он предоставил. Невыполнение программы, по большому счету, это и есть коррупция, гос. измена», — отметил Анатолий К.

«Вы живёте в Украине и до сих пор ничего не поняли. Никакой активности русских нет! Есть активность западников. И до тех пор, пока они будут вопить, маршировать и не отделяться, — единой Украины с адекватными людьми не будет. Это закончится полной деградацией!» — отреагировала Alla P.

«За рубежом наши бывшие соотечественники разговаривают между собой на русском или на английском, а на украинском никто не разговаривает. Знание русского языка значительно облегчает жизнь наших эмигрантов и в плане работы. Это неоспоримый факт. Вообще любые традиции и языки требуют к себе тонкого отношения, т. е. , я бы сказал, ювелирного отношения, чего явно не хватает в Украине», — написал Лев Г.

Учебник русского языка mricon

«Цирк с языком ещё не закончился, как пойдут новые тарифы на коммуналку, эти припадочные будут бегать и кричать, «що їх не обслуговують рідною мовою» (что их не обслуживают на родном языке. — М.Р.), задолбали, язык же актуален только при принятии новых законов», — отметила Наталья Б.

«Украине нужно двухклассовое общество. То есть господа и холопы. Для этого делят людей по языку. Отличный пример — Прибалтика. Русскоязычные там частично дискриминированы и не имеют права выбирать, в Эстонии им просто выдали вид на жительство и право на работу. Примерно то же самое ожидает и Украину. Следующий шаг — языковые инспекции», — добавил Aleksandr A.

«К этому все и идёт! Значит, объединение русскоязычных просто необходимо», — ответила ему Ирина К.

«Одно удручает, что все почти смирились и безропотно подчинились, как тот же мэр Одессы. Надо уважать свой родной язык и историю», — добавил Aleks T.

«По-моему, он (Зеленский. — М.Р.) обманул всех, кроме тех, кому выгодно его бестолковое пребывание на этом посту», — отметил Виктор Х.

«Укрофашисты радуются, думают, русский дух на колени поставили. Поживем — увидим», — подытожил Андрей Т.

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