Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сам сообщил 1 августа на странице в соцсети Instagram.

Aleksandr Osipov Андрей Шевченко

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua», «Думская», а также зрители телеканала «Наш». Также новость обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что Андрей Шевченко — хороший футболист. Вместе с тем относительно достижений Шевченко в качестве тренера мнения людей разделились.

«Гражданин Англии, где и вся его семья, «слил» игру нашей сборной англичанам, теперь свалил в Англию. Знает, что английские фанаты ему бы не простили проигрыш сборной Англии. А ему еще там жить с семьей», — отреагировал Анатолій К.

Aleksandr Osipov Андрей Шевченко. 2011

«Невелика потеря. Пусть мотает в Англию. Правда, сначала надо было снять [президента украинской ассоциации футбола Андрея] Павелко. А поставить на его место того, кто будет думать о футболе, а нелозунги на футболках рисовать», — добавил Сергей Б.

«Вообще не понимаю, как он мог стать тренером сборной, он же два слова связать не может, может, ему дали толковых помощников?» — написала Татьяна К.

«В политику пойдёт, наверное», — предположила Tetyana Y.

«Пытался он быть политиком, но два слова связать не может, как Кличко, а как тренер середнячок», — пишет Сергей Викторович.

«Добился максимума на сегодняшний день. Дальше будет только хуже, как и у Блохина. Чудо не бывает постоянным, на то оно и чудо…» — отметил Владимир И.

«Говорил, что мечтает в «Милан» вернуться, может, найдется местечко тренерское… Жаль», — отреагировала Инна Т.

«А чего он добился за пять лет??? Две победы над европейцами. Будь он тренером сборной Польши, Болгарии или Чехии, вылетел бы на второй год. Футболист Шевченко и тренер Шевченко — это небо и земля», — добавил Николай Д.

Anastasiya Fedorenko Андрей Шевченко. 2004

«Рад за Андрея из России! Для меня [он] навсегда один из лучших нападающих в мире. Мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы уйти. Во-первых, на пике, сборная выступила потрясающе, во-вторых с этим давлением на русский язык, может, это как-то повлияло…» — отметил Free Soul.

«Шевченко — обладатель Золотого мяча, дважды лучший бомбардир Лиги чемпионов, дважды лучший бомбардир итальянского чемпионата, второй бомбардир в истории Милана! Просто легенда! Спасибо за работу, за борьбу и за положительные эмоции!» — подытожил Евгений В.

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