Между советником главы офиса президента Украины Тимофеем Миловановым и бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком произошла драка в ходе празднования дня рождения последнего. Об этом сообщает «112 Украина». Инцидент произошел, когда мужчины отошли в сторону для выяснения отношений. Отмечается, во время ссоры Данилюк ударил своего оппонента в глаз.

Thessaly La Force Драка

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Сообщается, что во время ссоры Данилюк ударил в глаз Милованова после того, как тот сказал: «Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?». Удар Данилюк нанес со словами: «Ты — подонок, я с первых дней был на майдане!»

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Драку украинских политиков обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также на странице издания «Страна.ua». Многие отметили, что украинские политики ведут себя явно несоответствующим их статусу образом.

«Какие воспитанные и интеллигентные люди нами руководят, лицо страны», — с сарказмом написала Ирина Е.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

«И это представители так называемой политической элиты страны? Шпана!» — пишет Левон З.

«Какая прелесть, почитала, посмеялась, хотя бы одна хорошая новость в Сети, а то только про тарифы», — с сарказмом добавила Надежда В.

«Собрался всякий сброд, который рулит Украиной. Когда уже этому всему наступит конец? К руководству страной должны прийти адекватные люди, а не эти непонятно откуда взявшиеся недоумки», — написала Тамара М.

«Откуда взявшиеся? Да прикомандированные к нам из соросятинца», — ответил Тамаре М. Евгений Г.

«Конец придёт вместе с концом Украины, к этому ведут», — ответила Тамаре М. Надежда М.

«Та пусть поубивают друг друга, в стране будет праздник!» — отреагировал Андрей М.

«Ну какая хорошая гулянка обходится без драки?» — спросила Olga V.

«Выясняли — кто больше майданутый», — написала Елена М.

«Скоро будут гордиться, что при Януковиче работали…» — отметила Мария С.

«Опять меряются, кто больше патриот и кто где стоял на «майдане» или в рядах Януковича», — пишет Антонина Д.

«Жаба гадюку… Очередное шоу для народа! Какое позорное у нас руководство!» — отреагировала Маргарита П.

«Это еще раз доказывает, что страной правят идиоты. Кичатся тем майданом, как святыней и оправданием для всего. Клоуны», — добавил Vladimir I.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Такие люди нам нужны в оборону и безопасность…» — иронизирует Alexey G.

«Надо понимать, что выпускник Висконсинского университета (речь о Милованове — О. П.) дебатировал с выпускником Индианского по вопросу престижа украинского образования?» — шутит Александр М.

«Шоу должно продолжаться. Не дай Бог люди очнутся и начнут задавать вопросы о ценах на газ и электричество», — подытожил Виталий В.

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