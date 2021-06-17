Оксана Переможенко, 17 июня 2021, 14:36 — REGNUM Глава гуманитарного комитета украинского парламента, депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что многие проблемы украинского общества будут решены, когда будут «расстреляны» члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом политик заявил 17 июня с трибуны парламента. Заявление политика спровоцировало стычку между депутатами.
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Произошедшее в здании украинского парламента обсудили в социальной сети Facebook зрители украинского телеканала «НАШ». Многие возмутились поведением парламентариев, отметив, что в «нормальном» государстве за слова, которые были сказаны Потураевым, последовала бы уголовная ответственность. Кто-то также считает, что депутатам необходимо регулярно проходить медицинское освидетельствование и перед регистрацией кандидатом в депутаты прилагать справку от психиатра.
«Как гавкаться, так забывают закон об украинской мове! Сразу переходят на привычный, русский язык», — написал Олег Р.
«Всё-таки при регистрации кандидатов в депутаты обязательно следует [прилагать] справку от психиатра!» — добавила Татьяна К.
«Сразу вспомнили русский язык! А на государственном ругаться слабо?» — поинтересовалась Наталия Г.
«Такое впечатление, что у них язык не связан с мозгами. К чему он призывает?!» — задалась вопросом Людмила Г.
«Позор власти и президенту, а Потураева привлечь в уголовной ответственности и лишить депутатского мандата», — считает Алла К.
«[Надо] было рыло разбить за такие призывы этому «Слуге народа»…» — отреагировала Ирина А.
«И эти людишки управляют страной…» — задумалась Ольга В.
«Страшно, когда такие высказывания позволяет себе председатель гуманитарного комитета!!! Вот так выглядит «гуманизм» «Слуг народа», — написала Марина Ч.
«Потураев — лицо «слуг» Зе, которые издеваются над украинским народом, а не обеспечивают им нормальную жизнь», — добавила Раиса Э.
«За такие изрыгательства под статью подводить надо…» — отметила Лариса В.
«Это наглядный пример, как из-за одного мерзкого провокатора могут включиться необратимые процессы. На мой взгляд, прощать нельзя эту сволочь, а как минимум требовать от ВР (Верховной рады. — О. П.) и СН (фракции «Слуга народа». — О. П.) лишения депутатского мандата», — отреагировал Серёга К.
«Призыв убивать своих граждан — дорога к геноциду. Это достижение Зе», — пишет Раиса Э.
«У Потураева есть справка от психиатра?» — спросила Ольга Г.
«Позорники, весь мир видит. Не занимайте место, если не можете, идите в шахту, на поля работать», — призвала Любовь В.
«Хорошо, что мы видим это. Племена и вожди — перья на голову им и томагавки в руки, — полный комплекс неполноценности», — считает Леонид Б.
«И он просто извинился. В нормальной стране уже пошёл бы под суд! Фашисты у власти — ещё одно доказательство!» — написала Ольга Я.
«Слава Украине. И этим героям. Они ведут нас в «нужном направлении», сами этого заслужили. Выбрали дебилов, и жизнь такая же, лучшей не будет», — пишет Олег А.
«Рабочие ежегодно проходят медкомиссию на профпригодность. Для депутатов тоже ввести такую норму», — потребовал Василий А.
«В принципе, не помешала бы порка провокаторов на площади перед народом руками парламентских приставов», — добавил Владимир М.
«Нацистская выходка Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ — это не случайность, это элемент внутренней политики действующего режима. Власть использует террористическое методы управления государством так же, как это делала гитлеровская НСДАП в нацистской Германии. Запугивание населения, политические репрессии и разжигание конфликтов и розни между людьми давно стали визитной карточкой действующего украинского режима. А участие почетного караула президентского полка на похоронах эсэсовца из нацистской дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не просто подтверждает факт возрождения нацизма в Украине, но и свидетельствует о том, что именно действующая украинская власть является инициатором всех этих процессов», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
«Одиозный «слуга» Никитка Потураев заявил, что «эпоха бедности» закончится только после расстрела оппозиционных депутатов. Началась потасовка возле трибуны Рады, на защиту Никитки и его нацистских заявлений сразу встали «слуги не нашего народа». В принципе, от «слуг» уже давно никто ничего не ждёт, латентные нацисты, трусливые настолько, что боятся открыто заявить про свои убеждения. Понимая, что большинство народа их уже попросту ненавидит, мы в будущем будем наблюдать все более яркие попытки «слуг» уничтожить оппозицию внесудебными расправами и террором», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.