Заработная плата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя за июнь месяц составила 87,1 тыс. гривен. В это же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил за июнь 55,1 тыс. гривен. Об этом 30 июля сообщают «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило, а также на телеграм-каналах VESTI, «Леся из СТРАНЫ» и Klymenko Time. Многие отметили, что дороговато налогоплательщикам обходится содержание чиновника, цель которого — «разжигать ненависть и проводить политику языкового геноцида».

«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь за июнь получил почти 90 тысяч зарплаты. Его «секретариат» обходится стране примерно в миллион в месяц. Таких никому не нужных структур на Украине — неисчислимое множество. «Общественное» телевидение, финансируемое из госбюджета, коммунальные СМИ, телеканал «Дом» и тому подобное. Можно сказать, что деньги налогоплательщиков тупо сливаются в унитаз. А можно, что государство выполняет важную социальную функцию — содержит десятки тысяч выпускников гуманитарных факультетов, которым без этого пришлось бы таксовать или работать в Глово (доставка еды — М. Р.)», — написал Чечило.

Ilya Тарас Креминь

«Деньги налогоплательщиков не сливаются в унитаз. Деньги уходят на пропаганду и оболванивание этих самых налогоплательщиков», — отметил Aleks S.

«Походу у нас хорошо оплачивается только безделие и вредительство», — добавила Наталья.

«Так вот куда уходит бюджет страны, но вы главное на украинском говорите…» — пишет Александр.

«И [деньги] русскоязычных налогоплательщиков… Театр абсурда», — добавила Galene.

«Если эта должность будет сокращена, кто-то это заметит? Нет. Это человек — паразит и должность — паразит. Эти люди, как глисты, паразитирующие в теле живого организма и причиняющие ему страдания и неудобства. Он один из тех, кто разжигает ненависть и проводит политику языкового геноцида», — отметила Viktoria.

«Ну это типа партийно-комсомольских структур в советские времена. Идеологический аппарат государства», — отреагировал Дмитрий Н.

«Зарплата 90 тыс. гривен — неплохой стимул, чтобы учить жизни тех, кто получает 6−9 тыс. гривен», — пишет Галина Д.

Иван Шилов REGNUM Гривна

«Надо терпеть, а то Путин «нападëт»! За это стоял «святой майдан»! Боротьба тривае (борьба продолжается — М. Р.)!» — с сарказмом добавил Aleks Y.

«Если государственный язык в государстве требуется специально защищать, то это язык оккупантов», — отметил Alex O.

«Это и есть Украина. Проект по разрушению и грабежу», — добавил Сергей П.

«Так это же официально заработал. А сколько занесли за сглаживание углов по жалобам провокаторов языковых скандалов?» — отметила Татьяна.

«Сидит крыса и пасёт, кто на каком «вражеском» языке говорит. Интересно, когда все повернется на 180 градусов, куда драпать будет? А на каком языке в кустах говорить, ну чтобы «своим» не попасться… Ну гнида», — пишет Ирина Н.

«Чем бесполезнее должность, тем выше оклад. Постмайданная логика», — подытожил Sleepy Bear.

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