26 июля 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских соцсетях обсудили очередной инцидент, который произошел в Харькове на почве закона о «защите» украинского языка.

Оксана Переможенко, , 22:38 — REGNUM В городе Харькове местная «активистка» Оксана Хвыля, ратующая за обслуживание ее продавцами исключительно на украинском языке, спровоцировала скандал на почве языка, за которым последовало увольнение русскоязычной продавщицы одного из продуктовых киосков. Об этом Хвыля написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам женщины, она изобрела некий «лайфхак», в соответствии с которым она «учит жизни» русскоязычных продавцов.

«Я придумала простой лайфхак и пользуюсь им. Обращаюсь на украинском, заказываю товар, разговариваю», — написала Хвыля. Она также добавила, что когда у нее на русском языке просят деньги помельче (для того чтобы было удобнее дать сдачи), то от нее следует ответ: «Нет. Мелочь ищу только для тех, кто обслуживает на украинском».

По словам «активистки», реализатор в киоске, где она недавно делала покупки, «тараторила» на русском языке и в ответ на фразу Хвыли о том, что она дает более мелкие купюры только тем продавцам, которые обслуживают ее на украинском языке, продавщицу «прорвало».

"Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт, что она русская, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет. Она отобрала назад пакет с товаром и бросила мне сто гривен. Сказать, что я офигела, это ничего не сказать… Я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену…» — написала Хвыля, также опубликовав видео еще одного инцидента с участием указанной продавщицы, который был снят уже в другой день.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, на видеозаписи, которая была опубликована «активисткой», продавщица не пожелала общаться с Хвылей на камеру, попросив перестать вести съемку и заявив, что на украинском языке пусть покупательница говорит в другом месте. Когда Хвыля пыталась уточнить, где ей стоит изъясняться на мове, продавец стала закрывать киоск и в итоге, нецензурно выражаясь, порекомендовала украиноязычной покупательнице отправиться в направлении женского детородного органа. По словам автора поста в Facebook, владелец киоска уволил указанного реализатора.

Очередной языковой инцидент обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многих возмутило поведение украиноязычной активистки. Люди поддержали русскоязычную женщину-реализатора, отметив, что Харьков — русскоязычный город.

«Я бы сама ее послала по-украински. Надоели уже со своим разделением на правильных и неправильных», — написала на украинском языке Таня Т.

«У продавщицы больше яиц, чем у всех мужиков на Украине вместе взятых! Вот, как надо отвечать этим негодяям, псевдопатриотам дешёвым», — добавил Сергей Т.

«Я из Харькова, эта продавщица выразила мнение 99% харьковчан! Я бы ещё покруче ответила наглым ссыкухам!» — пишет Olga.

«Надо было ещё шваброй поточнее направление и ускорение придать…» — отреагировал Павел Б.

«Мовнючка просто искала конфликт для ролика, а получила вектор для дальнейшего движения в пространстве. Продавщице респект», — добавил Николай О.

«Нужно перед этими мавнюками закрывать магазины и под любым предлогом отказывать в обслуживании! Харьков — русский город хай (пусть — О. П.) привыкают!» — добавила Ekaterina.

«Когда люди ничего не добились в своей жизни, они пытаются выделиться таким мелким хайпом. Думаю, они и есть потомки тех 10 млн, которые в 1937 году строчили кляузы на соседей. История даст оценку этим шакалам», — отметила Елена Ч.

«Вчера эти мовнюки разрушили памятник солдатам всех наций, поставленный во Львове, я не знаю, как назвать этих варваров!» — пишет Виктория Т.

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«Любопытно, а если бы она с чучелами на английском заговорила, они бы перед ней на колени упали и лбом об брусчатку стали биться?» — поинтересовался дин из читателей.

«И правильно сделала, их ещё дальше надо было послать!!!» — добавила Ирина Г.

«Уважуха продавщице! Мало того, что русскоязычных притесняют на государственном уровне, так ещё и ходят провоцируют. Это низко», — отреагировал Maxim V.

«Респект продавцу, не все ещё стадное быдло. Остались ещё и адекватные люди, умница, только так и надо», — пишет Ирина С.

Харьков Dan villef

«Фрики достали уже. Ничего в этой жизни не представляют и привлекают к себе таким образом внимание. Женщина на работе, а у покупательницы, очевидно, много времени, — сначала достать, а потом постить. Пусть ласково поборется с поднятием ЖКХ, с фашистской медицинской и образовательной реформой, возвратом государственного имущества у воротил», — призвал один из читателей.

«Да, когда-то и я очень гордилась тем, что я украинка и какая красивая и певучая у меня речь, но вот уже более 7 лет мне стыдно за моё правительство, развязавшее гражданскую войну, и я больше не люблю петь!» — написала Елена Г.

«Провокаторы лазят от безделья по магазинам, чтобы потом стучать на говорящих на родном языке, который знают во многих странах мира. Сколько же повылазило падлюк. И что им не живется по-людски? Занимайтесь добрыми делами, а не стукачеством. Ничего хорошего из насилия не выйдет», — добавила читательница под псевдонимом Тата.

«Харьков всегда был, есть и будет русскоязычным. Такие порохоботки приходят и ловят хайп на этом славном городе», — написал Vadikъ.

«Надо ж было додуматься в Харькове на украинском пургу гнать. Это не тот город. Скажите спасибо, что город не ушел с Крымом и Донбассом…» — пишет Владимир.

«А сколько украиноговорящие на нас наезжают и издеваются. Вот этого никто не снимает почему-то и по фейсбукам не выкладывает. Потому что у нас есть гордость, адекватность, и мы не бегаем вечно плакаться и писать доносы. Как же они уже достали ныть по поводу мовы. Никто ж ее не отнимает, они сами кого хочешь прессуют по поводу и без повода. Извините за столь гневный пост, уже просто сил не хватает», — подытожил читатель под псевдонимом Panda.

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