* запрещённая в России организация

В Одессе неизвестные порезали баннер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установленный на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской, сообщает 30 июля одесское издание «Таймер». Отмечается, что баннер красно-черного цвета с изображенным на нем гербом Украины и бандеровским приветствием недавно восстановили после поджога.

Советский плакат. Худ. В. Говоров. 1941

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Свое отношение к указанной символике выразили читатели издания Odessa.net.ua в социальной сети Facebook, а также читатели телеграм-канала «Таймер». Многие возмутились тому факту, что в Одессе вообще была размещена символика нацистской организации.

«Это фашистский [баннер], вешай у себя дома», — призвала Елена Г.

«Правильно порезали», — добавил RS.

«Нацистский флаг порезали, какая зрада», — с сарказмом отметил Олег.

«Согласен с денежной наградой. Патриотов, порезавших эту тряпку, стоит наградить!» — призвала Kutusha.

(сс) Mstyslav Chernov Правый сектор (запрещенная в России организация)

«А то понатыкают своих красно-черных тряпок где попало», — пишет Юрий К.

«Есть же бесстрашные, респект и уважение», — добавила Александра.

«Памятник победителям в Великой Отечественной войне снесли во Львове. И ничего! Государство поддерживает. А тут плакат, славящий националистов, прислужников фашизма. Ему не место в городе — герое Одесса», — отметила Наталья К.

«Правильно сделали, а то развешивают по городу разную нечисть, а не государственную символику», — пишет Владимир Б.

«Ну какая же это государственная символика?! Это экстремистская организация, это ее символы. Это многим не нравится, вот так и выразили свой протест. Когда государство тебя не слышит, в ход идут такие методы! Это конечно же не «лох» на дверях ОП (офиса президента Украины — М .Р.), придуркам все прощается», — отреагировала Елена Г.

«Лучше бы совсем убрали эту гадость, не имеющую к Украине никакого отношения», — считает Ольга Р.

«Почему же «неизвестные»? Испортили хорошие люди!» — считает Наталья Ж.

«Это экстремистский, агрессивный борд…» — пишет Антов Т.

«На вывеске не герб Украины. Он похож. Это баннер, поэтому можно квалифицировать, как порчу имущества. Порча рекламы повсеместна в городе. Всё сводить к политике?» — не понимает Аля X.

«Начнем с того, что это не флаг Украины и нечего герб цеплять везде! Вот людей и возмутило, что герб их страны прицепили на сомнительный (в смысле морали) какой-то флаг. Да и это не украинский герб с мечом! Потому настоящие патриоты те, кто порезал эту нечисть!» — добавила Julia D.

«Всю Украину испортили, а тут баннер какой-то», — отреагировал Юрий К.

«Одно, что научились, — вывешивать баннеры и бегать за теми, кто их поцарапал. Сенсация, позор», — пишет Виталий К.

Штурмовики маршируют на параде в Берлине, 1929 год

«Такой вообще в мусорку скидывать нужно», — считает Irina F.

«Партизанская война началась», — написала Екатерина К.

«Фашистов гнать из Одессы с их символикой!!! И объявить награду тем, кто это сделает!!!» — добавил Владимир Л.

«Нацистскую нечисть вон из Одессы!» — призвал Bob A.

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* «Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.