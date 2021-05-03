Одесса, Украина, , 11:42 — REGNUM 2 мая, в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, украинские националисты провели разрешенный властями города «Марш защитников Одессы». Организаторами шествия выступила украинская националистическая партия «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Сюжет о марше опубликовало в видеохостинге YouTube издание Klimenko Time. Украинские журналисты, побывавшие, накануне, 2 мая в Одессе, взяли интервью у участников марша националистов, а также у простых прохожих, которых встречали на улицах города. Отметим, что участники марша несли баннеры, государственные флаги, а также флаги черно-красного цвета и символику запрещенных российским законодательством националистических организаций. Собравшиеся выкрикивали националистические речевки, одна из которых — прославляющая «героев 2 мая». Часть молодых людей, шедших в колонне, были в масках.

Один из участников шествия националистов на вопрос журналиста, что за марш проводится, с улыбкой на лице ответил, что 2 мая — «день освобождения Одессы от сепаратизма». Примерно о том же рассказала и иная участница националистического марша. А один из опрошенных журналистами издания мужчина, одессит Арсен Григорян, местный активист, исповедующий националистические убеждения, выразил «великое сожаление» в связи с тем, что на Куликово поле до сих пор приходят люди, чтоб почтить память погибших семь лет назад. По его мнению это свидетельствует о том, что «сепаратизм в городе еще остается», так, как те, кто приходят чтить память убитых 7 лет назад соотечественников — «сепары».

В свою очередь, одна из опрошенных жительниц города, которую журналисты встретили на одной из центральных улиц, ответила «разве есть сепаратисты у нас тут? Это — наша родина, мы здесь родились, мы здесь выросли…». Другая женщина с удивлением отреагировала на фразу о «защите» города Одессы от «сепаратистов». «Освободим Одессу от сепаратистов? Ну даже смешно. Одесситы сами от себя должны освобождать свой город?».

Под роликом издания Klimenko Time люди оживленно комментировали состоявшийся марш. Многие обратили внимание на то, что в большинстве своем те участники марша, которых они видели на кадрах, являются скорее всего приезжими.

«Когда других побед нет, то и убийство беременной женщины за великую победу сойдет», — написал LexMalin.

«Мерзость какая. Горько, что этот шабаш происходит в моей стране», — добавила Елена З.

«Чем больше я вижу такое, тем меньше мне хочется жить в этой стране», — отметила Мария П.

«Похоже половина Львовской области в Одессу переехала. Хуторяне диктуют одесситам свои правила», — написал Алексей Е.

«Недавно фашисты прошлись по Киеву, а теперь очередь дошла до Одессы. И это всё с подачи зелёной власти. Они с ними заодно», — добавил Сергей Т.

«Это не моя Украина…» — пишет Мария Ч.

«Фашизм пришел на Украину не вчера. Много лет он вызревал под маской украинского национализма, выжидал удобного момента. Много лет копил силы, готовился, и вот во время Майдана нанес свой сокрушающий удар по больному и ослабленному украинскому государству…» — пишет Maikl Т.

«Я охреневаю, значит у Дома профсоюза перекрыли забором проход для граждан, чтобы возложили цветы, а эти шагают себе черные и хоть бы что… свободный проход для чертей…» — подчеркнула Галина Л.

«Посмотрите на их лица, ощутите взгляд их глаз, — они же все одурманены ненавистью к вам, — к одесситам!» — отметил Влад С.

«В русскоязычной Одессе понадусерцы из селюковской Галичины», — пишет Валерий И.

«С молчаливого согласия большинства, они пришли к власти, наслаждайтесь…» — отметил 727Aly.

«Визуально мне показалось, что тут нечисти гораздо больше, чем пару дней назад в Киеве? Получается, сюда столько переселилось уже или гастролеры?» — задается вопросом Liudmila K.

«Бедные одесситы! Сколько го*на развелось!» — добавил Даниил С.

«Вот они же прямо говорят, — это мы сделали, и это наша перемога… И чего ещё прокурорам надо?.. Где эти прокуроры?..» — спрашивает Пётр С.

«Это те, кто при первом же шухере побегут. Или с цветами «агрессора» будут встречать», — добавил.

«Бог ты мой. Сколько мусора на Украине. Ну и куда деваться простому человеку?..» — задается вопросом Ивга И.

«Видно не вооруженным взглядом, что массовка приезжая», — добавил Андрей Т.

«Селюков навезли за 300 гривен», — отметила Yulia K.

«А Одесситы все на Куликовом поле!» — подчеркнула Светлана К.

«ГОСПОДИ! ОДЕССА — что с тобой!» — отреагировала Натали П.

«Одесса, вы где? Сатана пришел к вам», — задался вопросом Сергей.

«Блин, ну кто поведётся на эти возгласы. ОДЕССА НЕ ТАКАЯ!» — подчеркнула Елена П.

«Прощай, весёлая, добрая Одесса», — добавила Ольга О.

«Второй марш за неделю не слишком ли много?» — спрашивает Александр Т.

«Как каяться будем перед дедами?» — задается вопросом Анатолий М.

«Звучит чужая речь на улицах Одессы», — отметил Сергей Т.

«Козлища бродят… Не добили их всех, к сожалению, наши деды. Вон, отпрыски выживших повылазили…» — пишет Том Б.

«Фашизм возрождается. А Европа молчит», — добавил Video Foto.

«Сегодня киевская власть в очередной раз проиграла Одессу. Со всеми своими кордонами, решетками, карантинами, и бесконечной лентой новостей о «марше патриотов». Цифры растут — 400 участников, но мало! Надо больше — и уже больше 700 («Думская», местное издание— О. П.) или даже 1000. Можно потратить на новости деньги, можно привезти в Одессу хоть 5 тысяч, но одесситами они от этого не станут. Акцент их палит при первых же звуках. А у нас, у тех кто болеет душой за свой южный город, все просто и понятно. Мы называем жизнь — жизнью, а смерть — смертью, душегубов — душегубами, пособников и врунов — пособниками и врунами. Нам не нужны центры противодействия дезинформации — вся дезинформация Украины противостоит нам. Особенно в день 2 мая. А мы живем, поминаем в этот день невинно убиенных, верим и надеемся. На Божий и людской суд, быстрый и предельно справедливый. Даже беспредельно справедливый. Дождемся. Правда, не при этих со всеми их кейсами и трендами. Сегодня киевская власть в очередной раз проиграла Одессу. Она, впрочем, всегда ее проигрывала», — резюмировал на своей странице в социальной сети Facebook одессит, бывший главный редактор «Одесского вестника» Михаил Дейч.

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