Первая партия воды была добыта из скважин под Азовским морем, сообщил 30 июля заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки в Крым. Как уточнил чиновник, качество полученной воды на данный момент предстоит изучить специалистам.

Николай Дубовской. Азовское море. 1909

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»). Многие отметили, что вопрос водоснабжения Крыма будет решен вне зависимости от того, какова этому будет цена.

«Сказали — сделали. Пугало зелёное (вероятно, речь о Владимире Зеленском. — О. П.) только говорить может», — написал Виктор Г.

«Даже если вода будет отличного качества, ее стоимость будет равносильной «магазинной» воде для потребителя», — выразил свое мнение в ответ Виктору Г. Александр С.

«Сейчас поднимется вой на болотах — они наше море выпили… А мы… А нам…» — отреагировала Татьяна Н.

NASA Азовское море

«Это невероятно! Технологический прорыв! Нашли воду под землёй», — добавил Сергей Т.

«Наверное дорого, но рогулям (рагуль или рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — О. П.) не понять», — отреагировал Александр Ц.

«Мост «не построят». «Северный поток» — тоже. Воды в Крым не дадим. Походу, обо*рались со всех сторон рагули», — пишет Саша Д.

«Пожалуй, нет ничего, чего Россия не могла бы сделать в случае необходимости», — написал Улун Пуэр.

«Это да. Разозлили черти Россию. При таком уровне противодействия и враждебности по отношению к нам, можем и реки вспять повернуть, не то что пресную воду добыть из моря. Просто они, дурашки, это забыли», — ответила Улуну Пуэру Olga Svaytoslavovna.

«Просто работать надо, а не по «майданам» скакать…» — отметил Игорь Ф.

«Кто на что учился… Кто принес чистой воды, а кто под дверь наложил», — добавила Ирина Т.

Mehrad-co.com Вода

«А зачем оно? У нас вода кончается что ли? Что-то не вкурил», — недоумевает Никита П.

«Водохранилища наполнены, но этого мало. Во-первых, для полива всё равно не хватает, а во-вторых — может быть осень, зима и весна, как год назад, и всё. Засуха», — пояснил Улун Пуэр Никите П.

«А на Львивщине в ответ на это выложили самый большой тризуб в мире из коровьего кизяка. Слава Украине!» — с сарказмом написала Наталья И.

«Вопрос водоснабжения Крыма будет решен вне зависимости от стоимости решения», — подытожил Роман Ц.

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