В Раде хотят ввести орден Золотого Трезубца. Сеть: «Надо орден золотых вил»
Группа депутатов украинского парламента предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить вместо него орден Золотого Трезубца. Об этом сказано в законопроекте, зарегистрированном на сайте парламента.
«Ввести вместо «Героя Украины» орден Золотого Трезубца — высшей государственной награды Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося достижения», — сказано в документе.
Депутаты также предложили ввести крест «Честь и слава» для награждения за героический поступок в условиях боевых действий и крест «Достоинство и честь» — за героический поступок в мирное время. Законопроект также предусматривает отмену званий «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный журналист», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Мать-героиня». Вместо них предлагается ввести награды «Гордость профессии» и «Гордость нации».
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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook), а также читатели телеграм-канала «Украина сейчас». Многие указали на то, что это не самое важное занятия для Рады, так как есть в стране вопросы и серьезнее.
«А как же героям слава? И кричалочку отменят?» — спросил читатель под псевдонимом Feels Good.
«А как тогда отвечать на «Слава Украине?» — задался вопросом János K.
«Ордену трезубца слава», — ответил Владимир Л.
«Конечно! Давно пора! А то других проблем больше не осталось. Цены на электричество, например, плюс налогами уже задушили. Война… Каким образом должна отразиться на обычных гражданах эта реформа?» — не понимает Elena.
«Ну, в этом конечно есть символический характер. Все-таки это советское наследие, да еще и такое же, как и в России. Это своего рода часть декоммунизации и русофобии (не нашел более мягкого синонима). Это работает на подсознании общества со временем, чтобы не отождествлять себя с советским или российским наследием. И чтобы когда Путин говорит, что мы один народ, те, у кого лежат эти медали, не млели сердцем от этого», — пишет Игорь Д.
«Мне это напоминает двоечника, с остервенением стирающего резинкой двойки в дневнике, ума не прибавляет, но предки не заругают…» — иносказательно отреагировал Феликс К.
«Ну. От большого ума и проблемы большие, что сказать… Всей Раде по тризубцу побольше и позолотее, чтоб видно было — героические тризубоносцы», — добавила Татьяна Л.
«Татуху золотой тризуб на лоб, чтоб лоха было видно издалека, так как нормальным эту награду не присвоят!» — пишет Сергей С.
«Дебилы всё пытаются притянуть Бандеру под высшую государственную награду. Героя Украины ему дать нельзя, он не был гражданином Украины. Так они хотят поменять формулировку», — отметил Денис О.
«Надо золотые вилы…» — предложил свою версию награды Дмитрий В.
«Вместо звезды вручать булаву и носить её постоянно», — шутит Виктор Д.
«На что… тратят наши деньги??? На вот эту… [ерунду] и видимость активности? Все остальные вопросы уже решены? Или тарифы подняли, а теперь не знают куда девать бабло?» — поинтересовалась Татьяна Д.
«Какие же важные законотворческие инициативы продвигают эти идиоты! Вот очень нужное переименование! Люди от тарифов скоро бунты поднимать будут, а мы медальки придумываем!» — написал Денис Т.
«Адмиралов москитного флота предлагаю награждать орденом Джека Воробья!» — смеется Сергей Р.
«[Зачем] герои Украине? За семь лет звание Герой Украины потеряло всякий смысл и ценность», — подытожил Владимир З.
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