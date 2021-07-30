30 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление Украинского института национальной памяти (УИНП) о том, что любые установленные памятные знаки в честь дружбы народов Украины и России будут расценены как «циничный акт».

Оксана Переможенко, , 20:32 — REGNUM В Украинском институте национальной памяти (УИНП) сообщили, что любые установленные памятные знаки в честь дружбы народов Украины и России будут расценены как «циничный акт», сообщает со ссылкой на УИНП «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В соответствии с сообщением пресс-службы УИНП, любые памятные знаки в честь такой дружбы являются «неуместными» и могут быть расценены как циничный акт.

«По крайней мере, до полного прекращения «вооруженной агрессии и оккупации» Россией территорий Украины, а также до принесения первой официальных извинений и выплаты репараций», — сообщили в пресс-службе УИНП.

Здание Украинского института национальной памяти Wadco2

Заявление УИНП обсудили читатели телеграм-канала «Наглый», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что целью УИНП является стравливание двух народов в угоду Западу.

«Снос памятников героям ВОВ (Великой Отечественной войны. — О.П.) — норма, а знак дружбы — циничный акт… Дожили», — написал mr. V.

«С ума уже Ваша власть сходит. Уж и не знает, что бы еще сделать эдакое и понравиться Западу. Тьфу», — отреагировала Валентина П.

«Скорее бы Украина распалась. И так это просто территория и антисоциальное образование с намеком на государство», — отметила Tatyana H.

Скульптурная композиция в честь Переяславской Рады Norbert Aepli, Switzerland

«Если ветер с севера, то и дышать нельзя. Российский и белорусский — воздух тирании», — с сарказмом добавил Вячеслав.

«Кто в курсе, в Германии или во Франции есть институты национальной памяти? Или там граждане сами в состоянии решить, что им надо помнить, а что не надо, а власти Украины считают своих граждан идиотами, которым такое доверять нельзя?» — отметил В. М.

«Может, институт предложит снести памятник Б. Хмельницкому в Киеве? Совсем охренели!» — возмутился Alex Gen.

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве Quotsu

«Ох как настраивают народы против друг друга», — отметила Лена Т.

«Адекватным людям мнение УИНП неинтересно», — отреагировал Виктор М.

«Люди добрые, давайте будем умнее заокеанских политиков. Зачем нам их игры?! Дружба была, есть и будет у тех, кто дружит с головой!» — добавила Тато А.

«Неужели институт настолько тупой, что не понимает, что если они будут и дальше закручивать гайки, то рано или поздно общество взорвётся от такого нажима и снесёт все на своём пути», — написала Света С.

«Какое общество? Украинское? Общество — это что-то единое. К вам не относится», — возразил Свете С. Nikolai S.

Арка Дружбы народов в Киеве Perohanych

«Чертям назло нужно наладить общение между народами Украины и России», — призвал Виталий Б.

«Какие украинцы? Нет такой национальности и не было никогда. Есть русские Украины и есть русские России. Один допустил ошибку в истории, и все… произошло деление одного народа на веки вечные благодаря наивности потомков», — подытожил Владимир В.

Напомним, Киев не признает воссоединение Крыма с Россией и заявляет, что полуостров якобы «временно оккупирован». Мнение крымчан Украиной при этом не учитывается. Украинская пропаганда также утверждает, что в Донбассе вооруженные силы Украины воюют не с мирными жителями и ополчением, а якобы «воюют» с армией России. Никаких доказательств тому, что ВСУ восьмой год воюют с российской армией нет.

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