Украине для «победы» над Россией нужно готовиться к ее ослаблению, заявил бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос. По словам военного, Киев должен быть в состоянии отправить РФ в «короткий нокаут».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Настоящий украинский

«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — сказал генерал.

Офицер ВСУ считает, что такой момент якобы может наступить в течение следующих десяти-пятнадцати лет. Кривонос добавил, что до этого времени Украине следует демонстрировать приверженность к «мирному возвращению» территорий, а также развивать собственные вооруженные силы.

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Заявление Кривоноса в социальных сетях Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие указали на абсурдность заявления военного, отметив мощь и военное превосходство России в сравнении с Украиной.

«Блин, боюсь не дождётся… Столько не живут…» — написал Александр П.

«Он что прикидывается недалеким или действительно такой?! Мало в стране гробов за эти годы, ещё надо?! Или уже не знают, как бы полностью уничтожить народ и страну?! Может он думает, что за нас кто-то вмешается, если, не дай Бог, у кого-то ума хватит начать полноценные военные действия?! Так это вряд ли… Ну разве только Литва со своей «сверхмощной» армией», — отметил Вадим М.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Что-то как-то часто такие заявления стали звучать! Провоцируют РФ на резкие действия?» — спросил Михаил Г.

«Одни уже в 2014 году так думали, когда ВСУ и карателей на восток отправили», — добавил Олег Н.

«Ключевая фраза «после того, как та ослабнет». Сразу видно военного политика. Вроде и своих обнадёжил и Россию не потревожил. Это всё, как говорится, «за горизонтом», — иронизирует Феликс К.

«130 миллиардов гривен все мы в течении 7 лет заплатили через военный сбор, о каких мышцах идёт речь???» — задался вопросом Gennadiy T.

«Наращивать на кредитные деньги собирается?» — поинтересовался Олег З.

«Проверьте наличие психов по больницам! Все ли на месте?» — с иронией добавил Игорь Т.

«10−15 лет еще эти бездельники будут кормиться из бюджета. А народ держать на коротком поводке угрозами? Ну блин, сколько ж можно!» — отреагировала Юлия З.

«Мало в стране идиотов? Вот еще один», — пишет Яков Щ.

«Как они хотят воевать, угрожать, убивать. И такое же поколение растят…» — написала Ирина К.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«Кривонос — опытный военный и настоящий спецназовец, но говорить, что мопс разорвёт волкодава — фантастика», — добавил Grisha K.

«А как??? Как она нападет, если к этому времени она уже давно будет Российской губернией?!» — не понимает Евгений О.

«Явно этот генерал хочет, чтобы Украина перестала существовать как государство!» — отметил Василий Ч.

«Интересно… В своё время Саакашвили жрал свой галстук, а что жрать будет Зеленский???» — подытожил Виталий Д.

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