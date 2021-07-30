30 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Игоря Романенко о том, что Украина должна готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 14:32 — REGNUM Украина должна готовиться к силовому сценарию развития конфликта в Донбассе. Об этом 29 июля заявил бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире телеканала «Наш».

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление офицера украинской армии обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие порекомендовали украинскому военачальнику отправиться разрешать конфликт в Донбассе в первых рядах и вместе с политиками и сыновьями. Были и те, кто указал на то, что в Донбассе живут мирные граждане, которых Украина обстреливает восьмой год. Многие также не понимают, как в Киеве могут заявлять о «войне с Россией», если ни по численности армии, ни по военной технике Украине не сравниться с Россией.

«Депутаты, министры и все государственные чиновники и их дети во главе с зеленым «Наполеоном» (Зеленским. — О. П.), вперед!» — написала Laura LG.

«И тот, кто это предложил, — чтоб сам впереди колонны всей и рядом чтоб дети и внуки были. А то чужими руками хорошо жар загребать. Как уже всех достали недоумки со своими заявами», — добавила Наталья Ч.

«Вперёд и с песней!!! Батальоны «Верховная рада» и «Администрация президента» во главе с гарантом!!!» — отреагировал Игорь К.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

«Силовым методом, да, хорошо. Но чтобы в первых рядах шли Зеленский со своей свитой, еще можно и папу с мамой возле себя, кабинет министров, раду, а потом уже солдатики-мальчишки. Этих деток мне очень жаль, а воров — нисколько. Может, и правильно освободить составом руководителей страны. Думаю, никто не всплакнет, если не вернутся с боя», — пишет Юлия Ш.

«Эти кабинетные генералы не командовали ничем, кроме адъютанта, но такие бравые вояки», — написал D Alex I.

«Давайте, давайте, вас там ждут, и закончится ваша власть навсегда!» — добавил Владимир С.

«Как говорится, личным примером! И в первых рядах все поддерживающие этого генерала», — отметил Владимир П.

«Всю эту хрень и бравые возгласы с 2014 года слышим, вот только, кроме котлов, ВСУ и ничего не видели по большому счету, а так… [говорить] — не мешки ворочать, конечно. А если, не дай Бог, встретятся с регулярной российской армией, то придёт полный трындец для ВСУ», — добавил Жаныбек З.

«Я боюсь, что при военном разрешении конфликта такое государство, как Украина, перестанет существовать», — пишет Ruslan S.

«На Украине очень хорошо помнят, что по этому поводу думает Путин и что он пообещал в случае, если дернетесь. Так что как сидели, так и дальше будут сидеть, окопавшись, как кроты, с лозунгом «Ни шагу вперед!» — отметил Сергей Евгеньевич.

«Освобождать Донбасс — это очень хорошо, но жаль, что этот генерал не озвучил — от кого. Возможно, от тех, кого они обстреливали и убивали все эти 7 лет? Ну освободили — и что? Жители Киева, Львова и Ивано-Франковска бросят свои дома и поедут жить на эти освобождённые территории? Кто там будет жить после «освобождения?» — задался вопросом Jurij O.

Война в Донбассе. 2015

«Странно это слышать от военного генерала. Население Украины составляет менее сорока миллионов, в России более ста сорока. Армия России один миллион человек, не считая погранвойск, ФСБ и МВД. На Украине тысяч двести. Разница в авиации, артиллерии и ВМФ — колоссальная. С чем и как собирается воевать генерал — непонятно, а если учесть, что ракетами, которые имеет Россия, можно простреливать всю территорию Украины вдоль и поперёк, не покидая своих границ, то будет понятно, что это будет за война, наличие атомного оружия у России, даже не надо рассматривать», — написал Сергей П.

«Любители котлов… Вот этих бы горлопанов засунуть в первый эшелон. Вторым нацбаты, а солдатушки должны их обратно не пустить», — отреагировал Валерий Д.

«Готовится к утрате государственности», — добавил Алексей Д.

«По котлу соскучились?» — спросил Андрей Л.

«Ишь ты, по войне соскучился. Я считаю, что в таком случае подобные генералы ВСУ должны первыми идти в бой вместе со своими сыновьями и детьми чиновников, это ж не в котлах простых ребят гробить», — написал Антон Б.

«Очередной контуженный генерал? От кого освобождать собрался? Лучше всего будет, если вы освободите Донбасс от самих себя», — добавил Alex E.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко Цитата из видео из YouTube

«А он вообще в курсе, что происходило на фронте с мая 2014-го по февраль 2015-го? По военному пути он, блин, соскучился», — пишет Андрей Т.

«Как-то странно укрогенералы молчат про Крым, за Донбасс они переживают. А то, что Украина с трёх сторон окружена территорией России и ее союзника Беларуси, думал кто-нибудь из горе-командиров?» — подытожил Ferdinand P.

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Напомним, согласно украинской пропаганде, вооруженные силы Украины в Донбассе воюют не с мирными жителями и ополченцами, ставшими на защиту своей земли от карателей ВСУ, а якобы с армией России. При этом никаких доказательств того, что в Донбассе якобы «присутствует» армия РФ, до сих пор предоставлено Киевом не было.