Киевская Русь — это мать украинской истории, все области страны и Крым — её «дети», а «дальним родственникам» не надо претендовать на историю Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, приуроченном ко Дню Крещения Руси. В своем видеообращении Зеленский заявил, что Крещение Руси произошло во время правления великого князя киевского Владимира.

(сс) Дар Ветер Владимир Святославич на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил украинский лидер.

Президент Украины добавил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в телеграм-каналах украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева и «Наглый». Также поздравление Зеленского в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие раскритиковали поздравление Зеленского, отметив, что оно не выдерживает критики в связи с несоответствием историческим фактам. Другие указали на то, что текст поздравления со столь большим праздником был составлен таким образом, чтоб разделять народ.

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President.gov.ua Цитата из видеообращения Владимира Зеленского ко Дню Крещения Руси

«Иногда слово — серебро, а молчание — золото…» — написал Олег Валентинович.

«Прошлое забыл, настоящее плачевно, а будущего у тебя нет», — отреагировал Александр Л.

«Эту Русь он и ему подобные уже предали и продали», — добавила Ирина М.

«Зеленский нам даже не десятиюродный. Такое чувство, что он из кожи вон лезет, чтобы его снесли — чем раньше, тем лучше», — отреагировала Marina.

«Есть марионетки, которым привязали верёвочки не только к конечностям, но и к языку», — добавил Александр М.

«Да уж, зелёная гниль умеет людям испортить праздник!» — добавил один из читателей.

«Украинский правитель князь Владимир». И это на полном серьёзе ведь. «Как тысячу лет назад наша национальная валюта — гривна». Расскажите ему, что тысячу лет назад гривна — это мера веса, а платёжным средством было рубленое серебро, арабские монеты», — отметил Paul.

«Какой текст на суфлёр вывели — то и сказал. Хватит уже эту комедию ломать», — призвал SUNchaster.

«Я знал, конечно, что русские этим салоедам понастроили заводов и мостов, и АЭС, но оказывается, это уже тысячу лет длится, просто раньше русские им храмы строили и города», — добавил один из читателей.

Виктор Васнецов. Крещение князя Владимира. 1885-1893

«В сравнении с Зеленским уже и Порошенко выглядит порядочным. Тот хоть никого не обманывал. Сразу было ясно с ним. А этот конченый», — отметила Ольга М.

«Как же оно ненавидит свой народ…» — отреагировал Дмитрий Н.

«Я послушал, еле дослушал. Какая же он всё-таки конченая мразь. Даже в такой день разжигает», — отметил Константин П.

«Мало какие смотрю в последнее время поздравления Зеленского. Неинтересен местами стал этот балабол, лицемер и предатель своих сторонников, который как политик то и дело, что только умеет красиво разговаривать, а не работать на благо Украины», — написал Веталь.

«Ребята, как думаете, следующий президент будет хуже этого или как?» — задалась вопросом Татьяна.

«Поздравление не слушала, потому как неинтересно. Говорить одно, а делать другое — это удел сельского дурачка Нёмы. Но никак не президента», — отметила Елена Д.

«Поздравление ко Дню Крещения Руси Зеленский по старой доброй традиции превратил в антироссийский манифест, назвав россиян «двоюродными братьями и дальними родственниками». Публично показав тем самым, что мнение 40% граждан Украины и 35% избирателей его политической силы, считающих, что русские и украинцы — это один народ, для него не стоит и говна. Зеленский прекрасно научился публично унижать людей, приведших его к власти. Причём предпочитает делать это в связи с большими светскими и церковными праздниками, чтобы уж точно ни у кого не оставалось сомнений в том, что он совершенно конченый подонок», — написал в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

Федор Бронников. Крещение князя Владимира. 1883

«Беда в том, что «украинский князь Владимир» «украинским» князем не был. А был он, между прочим, изначально князем новгородским. Надо говорить, где находится Новгород?.. Так вот. Уже потом князь Новгородский Владимир пошёл войной на правившего Киевом своего брата Ярополка, его достаточно подло убил во время мирных переговоров и сам стал киевским князем. То есть получается, что российский правитель пошёл войной на правителя Киевской Руси, убил его и захватил его престол. Но в результате стал не проклятым… «оккупантом», а «украинским князем»…» — добавил Юрий Ткачев.

«Зеленский продолжает плевать в людей. 41% высказались в поддержку слов Путина о том, что украинцы и русские — один народ, причём это и 35% сторонников «Слуги народа». И вот Зеленский в своём поздравлении по случаю Крещения Руси рассказывает о том, что русские — это то ли племянники, то ли дальние родственники. А князь русский крестил 1033 года назад не Русь, а выдуманную Русь-Украину. Какие идиоты ему тексты пишут? Он сам не понимает, что выглядит идиотом, рассказывая ртом тексты, написанные идиотами?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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