Киев, , 11:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «разочарован» организацией крестного хода в Киеве в честь 1033-летия крещения Руси. Об этом он заявил 28 июля во время форума «Украина 30».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Политику не понравилось то, что люди были без масок. Кроме того, Зеленский в несколько раз занизил реальное количество участников хода.

«Вчера был ход. 55 тысяч человек приехали в Киев. Люди в большинстве преклонного возраста. Надо быть осторожными. Они должны быть все в масках хотя бы. Я масок там не видел», — сказал Зеленский.

Он также раскритиковал организаторов мероприятия, заявив, что они свезли людей в Киев, не обеспечив их ни масками, ни водой, ни местом для ночлега.

«Какое большое количество людей пожилого возраста ночевали в Лавре и под Лаврой!» — возмутился Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве, по данным Украинской православной церкви (УПЦ), в крестном ходе в честь 1033-летия со дня крещения Руси приняли участие более 350 тыс. человек. В то же время полиция в несколько раз занизила эту цифру.

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