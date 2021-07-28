По подсчётам Украинской православной церкви (УПЦ), в крестном ходе в честь 1033-летия крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тыс. человек, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 27 июля в комментарии журналистам телеграм-канала Klymenko Time.

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасху

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Новость обсудили на YouTube-каналах Klymenko Time, а также «Наш». Многие поздравили соотечественников с праздником Крещения Руси. Люди отметили, что такое количество людей собралось исключительно из религиозных побуждений.

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«Крещение Руси в Киеве стольном граде. Одна вера, один народ», — написала Tanja A.

«Молодцы, люди, не бойтесь этих проходимцев, что отравляют вам жизнь, вместе вы сила!» — добавила Татьяна У.

Church.ua Большой Крестный ход в День Крещения Руси. Киев

«Всех православных объединяет вера. Не важна страна и место. Господь един. Да будет мир на украинской земле!» — отреагировал Alex T.

«Раз уже пришли надо было пойти хриплого (Зеленского — О. П.) шугануть. Столько людей, этот ссыкун бы всё сделал, это не двадцать мамкиных нацистов», — пишет Евгений З.

«Московского патриархата! Не забывайте до конца указывать нашу принадлежность», — призвал Артем М.

«Крестный ход идёт — ад трепещет! С праздником Крещения Руси, дорогие братья и сестры!» — написала Майя Б.

«Крестный ход — Великое Событие!!! Пусть Слава Божья пребывает с каждым!!!» — отметила Нина Ф.

«Это народ наш, а все остальные злые люди во власти не наши, народ един, и мы любим наш народ», — написала Анжела В.

«Да, это настоящая Украина, всех с праздником крещением Руси! Молодцы, сотни тысяч людей вышли под знамёнами канонической православной церкви! А не стамбульской карикатуры», — пишет Merry G.

«Никакими деньгами такое количество людей не соберёшь, если в сердце нет веры!!! Вот истинная Украинская православная церковь! Единство веры в союзе мира!!! Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки! Аминь», — пишет Вера Н.

«Да, верно, настоящая Украина, а враги-раскольники пусть завидуют, 350 тысяч людей добровольно провели крестный ход, посмотрим, сколько стамбульских завезут», — добавила Людмила Р.

Church.ua Большой Крестный ход в День Крещения Руси. Киев

«Когда вы поймете, что вы все русские… тогда всё наладится… Всем удачи и благословения Божьего!!!» — написал Евгений.

«Крестный ход — это молитвенное шествие, когда люди собрались ради того, чтобы объединиться и помолиться. Не для того, чтобы кого-то захватить, что-то отнять, кого-то ненавидеть или против кого-то выступать. Крестный ход не против, а за. В этом и отличие крестного хода от первомайской демонстрации… Если бы все желающие могли сюда добраться и мы смогли бы обеспечить переезд из разных уголков Украины, то здесь было бы миллион человек как минимум. Мы твердо уверены, что сегодня было более 350 тысяч человек», — сказал в эфире телеканала «Наш» депутат Рады и по совместительству диакон Украинской православной церкви Вадим Новинский.

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