Киев, , 02:40 — REGNUM Украина уже предстоящей осенью столкнется с политическим кризисом, который грозит свержением украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 27 июля написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил о крестном ходе в центре Киева в честь 1033-летия Крещения Руси. Мероприятие организовала Украинская православная церковь (УПЦ). По мнению депутата, участники указанного шествия «придут сносить» Зеленского.

«Запомните тех, кто сегодня пришел на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачим преступную власть Зеленского уже этой осенью!» — считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал Klymenko Time оценил количество собравшихся 27 июля на крестном ходе в центре Киева в 100 тысяч участников. Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) заявил, что, по подсчетам УПЦ, на шествие в честь 1033-летия крещения Руси в столице Украины пришло около 350 тысяч человек.

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