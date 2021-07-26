26 июля 2021 года в правительстве Башкирии состоялось оперативное заседание, на котором было принято решение отложить в республике вступление в силу требований по обязательной вакцинации лиц для посещения ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля. Помимо этого, было принято решение о том, что со 2 августа в регионе не вакцинированным от COVID-19 пациентам будут отказывать в плановой госпитализации. Глава республики Радий Хабиров отметил, что людям нужно разъяснять пользу вакцинации и убеждать их делать прививки от COVID-19. Кроме этого, на совещании рассказали о том, что у 45 детей, отдыхающих в детском летнем лагере, выявили коронавирус.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

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«Те руководители, которые это допустили, должны быть уволены. С ними нам не по пути. Это разгильдяйство приведет к тому, что мы оставим детей без отдыха. У нас впереди еще целый летний месяц, в течение которого дети могут отдохнуть», — заявил тогда Хабиров.

Жители региона активно обсудили эти новости в социальных сетях. Они отмечают, что «убеждение людей вакцинироваться заключается в угрозе отстранения от работы». Так считают более 160 пользователей, которые поставили «лайк» этому комментарию.

Люди делятся своим печальным опытом: «Работала сборщиком продуктов (указывается крупная федеральная сеть — прим.). Кто не вакцинировался, с 15 июля был закрыт доступ на работу. Так как я не подопытная обезьяна, вакцинироваться принципиально не буду. А работу можно везде найти. Я бы рада судиться, но при приёме на работу заключается договор, а там написано, что я не работаю, а являюсь партнёром. Естественно, обязательное условие: регистрируешься как самозанятый. Так что тут бесполезно судиться».

«Да как не сделаешь прививку? К работе не допустят, а кушать хочется, и ещё кредиты», «Кредитами они и манипулируют людьми. Народу просто деваться некуда», «Очень убедительно, когда со всех сторон закручивают гайки, в быту, на работе… А когда ты предпенсионного возраста и работу не найдёшь, убедительнее не бывает и вакцинация становится обязательной», — возмущаются пользователи, отмечая, что «другое здоровье не найдешь и не купишь, а работу всегда найти можно».

Pravitelstvorb.ru Эпидемиологическая ситуация в Башкирии

Некоторые не могут понять, за что будут увольнять директоров детских лагерей, где выявлен коронавирус: «Интересно, за что увольнять руководителей детских оздоровительных лагерей? Ребёнок может просто переохладиться, затемпературить, а руководитель виноват? У меня нет слов…», «А то, что эти дети могли словить инфекцию с родителями во время фольклориады, Хабирову в голову не приходило?!!» «Руководители лагерей не виноваты, что дети заболели. И увольнять их не за что. Нет такого закона. Тогда нужно уволить всех директоров школ и детских садов, в которых выявили коронавирус», — встали на защиту директоров местные жители.

«Вообще уже попутали, людей, как мусор, выкидывают с работы. У этих воспитателей семьи нет, наверное, кредитов, долгов? Этот вирус хоть откуда может прилететь с воздуха, теперь в этом все виноваты? Капец, точно конец света!» — возмущаются жители.

И в продолжение темы пользователи интересуются: «Если болеют люди в республике, кого нужно убирать?» Они считают, что «пусть с себя начинает увольнять», «Хабирова тоже нужно уволить тогда. Он же руководитель Башкирии, в которой умирают пациенты с COVID-19».

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

Жителей Башкирии также возмутило требование по обязательной вакцинации при плановой госпитализации: «Это что получается, чтобы в больницу лечь, надо сертификат о вакцинации предоставить? Вы там совсем ополоумели, что ли? Расстрелять дважды!!» «Человек на лечение ложится, мало ли что у него с организмом, может, ему вообще нельзя никакие вакцины, маразм, да и только», «Вот реально один мат на языке — «доброго здоровья» всем указоиздателям. Задрали уже. До невроза людей доводят. Специально сейчас стравливают лбами тех, кто вакцинировался, и тех, кто против. Я уж не говорю о бизнесе, который и так за уши люди вытягивают, бедолаги», «Неоказание медпомощи — это уже статьёй пахнет».

Пользователи надеются, что всех виновных в издании указов и законов, которые противоречат Конституции РФ, все же когда-нибудь привлекут к ответственности: «Отказывать в госпитализации противозаконно, врачи не имеют права отказывать в медпомощи! Затаскают по судам врачей. Это пациенты ещё могут отказаться от помощи и то — если подпишут отказ. Надеюсь, беспредельщиков наверху ждёт Нюрнберг 2.0. Если что, сразу засуживайте и врачей, и больницу! Наверху там вообще берега попутали!»

«Пока с ними судишься, и до психушки недалеко, вот туда точно, наверное, без прививок принимают», — отмечают они.

Один из жителей поделился своим жизненным опытом: «Если откажут в госпитализации, просите бумагу об отказе, и чтобы там была указана причина отказа. Спросят зачем, скажите — для прокуратуры и суда. И увидите сразу их реакцию. Меня в феврале не хотели класть в больницу. Как попросил эту бумагу, сразу забегали».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«А министр здравоохранения клятву Гиппократа вообще читал? Что-то нет там ничего о наличии сертификата. А отказ больному во врачебной помощи — это должностное преступление», — напомнили в соцсети.

Пользователи предполагают, что отказ от плановой госпитализации без прививки от COVID-19 приведет к увеличению смертности: «Это они так борются с высокой смертностью в республике? Да после отказа в плановой госпитализации без вакцинации смертей ещё больше будет!»

Некоторые пользователи уверяют, что эта мера не вступит в силу: «Пугают, как всегда, и потом всё отменяют. Эти ограничения, которые ввести обещали, переносили уже три раза, а теперь совсем отменили… Так что все это — психологическая атака, не более, а люди уже испугались и ведутся. Как обычно, наших людей можно 46 раз обмануть — и в 47-й все равно на то же самое попадаются», «Отменяют потому, что скоро выборы. В Москве отменили, и здесь, мы же от Москвы пляшем», — уверен местный житель.

Жители отметили, что у главы Башкирии «сначала праздник, потом угрозы», «На совещании в маске, а на танцах — нет! Почему так смешно?» «Так танцы — это другое», «Ага, сначала праздник, а сейчас угрожаем увольнением. Нормально, и все устраивает», — вспомнили жители всемирную фольклориаду в Башкирии.

Glavarb.ru Церемония закрытия VI Всемирной фольклориады в Уфе в июле 2021 года

Пользователей интересуют ответы на вопросы, которые они никак не могут получить от региональных властей: «Когда закончится этот цирк? Вакцинация от COVID-19 не даёт 100% защиты от заражения, она только может облегчить состояние, но и это не точно. И это совсем не значит, что человек не заболеет. Почему нас силой заставляют это делать? Народ вынужден будет Путина призывать к ответу», «Со всех сторон давят на людей. Как жить-то? Всё подорожало. Теперь ещё и этот чёртов ковид», «А кого нужно убедить, чтобы подняли уровень зарплат и минимальных пенсий? Нас нужно якобы убеждать. А вас, господа министры-капиталисты, сколько можно убеждать, что невозможно жить на пенсию в 10 тысяч рублей, платя при этом только за коммунальные услуги более 7 тысяч рублей. Как ещё нужно вас убедить? Пока народ слышать не будете, никакой вам веры нет!».