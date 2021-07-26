Уфа, , 13:44 — REGNUM Ограничения по посещению заведений общественного питания, салонов красоты без справок о вакцинации от COVID-19, которые должны были вступить в силу в Башкирии с 26 июля, в республике вводится не будут. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Глава управления Роспотребнадзора по региону Анна Казак ранее сообщила, что в настоящее время она не видит оснований для запрета посещений предприятий общественного питания в республике без вакцинации от COVID-19.

«Если есть возможность — отложить, с моей стороны я не вижу здесь рисков», — подчеркнула она.

В связи с этим Хабиров заявил, что тогда эти ограничения в республике не будут вступать в силу.

«Мы их не будем применять. Но подчёркиваю, если ситуация в пике будет уходить, мы вернёмся к этому вопросу. Сейчас все работают в прежнем режиме, все фитнесы, все организации работают в нормальном режиме, но пусть соблюдают санитарные требования, которые уже есть», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 июня Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике, согласно которому в Башкирии не получившим прививки от COVID-19 лицам с 29 июня ограничен доступ в учреждения спорта, салоны красоты и объекты общественного питания. 25 июня Хабиров решил перенести эти ограничения на 5 июля, затем на 12 июля, потом на 26 июля.