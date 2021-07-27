Украинские телеканалы сами виновны в потере аудитории из-за украинизации эфира, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины. Украинские чиновники отметили, что некоторые телеканалы проигнорировали закон об украинизации, дабы победить в конкурентном соревновании с теми, кто решил этот закон выполнять.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

«Другие недолго это терпели, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона», — сказано в сообщении.

В Нацсовете добавили, что вещатели проигнорировали два года, выделенные на перевод вещания на украинский язык, и сделали это осознанно, понимая отсутствие реального наказания за нарушения языкового законодательства. В связи с этим чиновники предложили ввести штрафы и гранты на украинский дубляж.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Наглый». Часть комментирующих выступили против политики насильственной украинизации и попрания прав русскоязычных жителей страны. Были и те, кто считает, что нужно украинизацию проводить, но «мягко».

"А вы знали, что русский язык в Украине — это конкурентное преимущество? Нелегальное. Как допинг. Официально. Нацсовет по ТВ врать не будет…» — написал в своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины

«О, значит, Набсовет по ТВ признаёт, что русский язык — родной язык и язык общения для множества украинцев. Пахнет зрадой», — пишет Steven L.

«Украина — аграрная сверхдержава, а на поле русский язык не нужен», — пишет Александр.

«Если бы все это рагульё (от слова рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) поняло, что украинизацию нужно проводить мягко, постепенно, не навязывая и не заставляя, учитывая интересы всех народностей, проживающих на территории Украины, то у населения не было бы такого отторжения и агрессии к этому процессу…» — пишет Денис.

«Её вообще не нужно проводить», — ответил Денису Vlad.

«Не соглашусь, украинский язык должен со временем преобладать, но нужно не заставлять говорить на нем, а сделать так, чтобы население само хотело на нем говорить», — возразил в ответ Денис.

«Никогда этого не будет», — в свою очередь возразил Денису Евгений.

«Моя обязанность — знать украинский. Но не использовать родной в пользу украинского, заставлять не имеют права. Закон противоречит конституции», — ответил на реплику Дениса Vlad.

«Чувак, ты мыслишь что кто-то что-то должен. Ты вообще не с этой стороны смотришь. В Европе есть четкая обязанность государства сделать так, чтоб было максимально комфортно максимальному количеству граждан. Государство существует для народа, а не наоборот. Удобно людям на трех языках говорить — государство обеспечит. У вас мысли средневековые: типа одно государство — один язык. Что за бред? Есть страны, которые имеют по 2, 3, 4 государственных языка, а есть те, которые не имеют, — Канада (есть канадский язык?) и т. д. У вас какой-то комплекс от того, что два языка будет? Какие-то фантомные боли, что придет русский язык — и Украина пропадет? Вы принуждаете насильно со своим языком — ничего хорошего не будет. Посмотрите на своих политиков — все на русском языке говорят, что дома с родными, что в Раде. Так что успокойтесь вы с этим языком, а то реально смотритесь ущербными…» — добавил в ответ Денису Юрий Москва РФ.

«А язык жестов уже перевели на украинский?» — с сарказмом поинтересовался читатель под ником 882.

«Вот украинизаторы и хотят угробить эти преимущества: образование только на украинском (для моего ребёнка этот язык иностранный, так как в моём окружении нет ни одного человека украиноязычного, так же и у моих знакомых). Телевидение — тоже (у меня уже 7 лет нет телевизора, помойками не интересуюсь, есть комп). Моим детям ещё повезло, они живут в среде образованных, начитанных взрослых, а что ждёт правнуков и далее? Даже думать страшно!» — отметила Деррика Одесса.

«Если и пока не осознают, что на/в Украине должно быть два государственных языка (наравне), так и будут воевать и использовать ситуацию продажные политики. Давно бы поставили точку в этом вопросе, избежали бы многих проблем. Это оружие у них надо отнять. Но боюсь, поздно пить «Боржоми»…» — добавила Анжелика И.

«А что «агрессор»… вытворяет! В «украинском» Крыму татарский и русский признаны государственными! Наравне с украинским. Это зрада чи перемога (предательство или победа. — М. Р.)? Или просто адекватность? Вопрос всем сторонникам украинского языка в качестве единственного государственного. Когда (если) Украина «вернёт» Крым, татарский и русский языки перестанут быть государственными? Только честно, не лебезить, татары слушают внимательно!» — задал риторический вопрос Виктор К.

Демонстранты с украинскими и крымскотатарскими флагами

«Татарский будет, он же коренной язык коренного народа, строителя Украины!!! Ты что?.. Даже подумать страшно, как мы без татарского…» — с сарказмом ответил Виктору К. Kotik.

«А как можно заставить говорить на украинском языке Одессу, Днепр, Харьков, Херсон, Николаев, Мелитополь? Вот вечный вопрос! И зря будут заставлять!» — отметила Любовь.

«Любой мовный продукт: книга, песня, кино… обречен на провал вследствие малочисленности аудитории», — считает Евгений.

«Мои украиноязычные сограждане, ваша проблема в том, что вы видите в нас, русских и русскоязычных, угрозу своему языку. А это является ошибкой. Угроза не в нас, а в вас самих. Это вы за 30 лет не смогли ничего пристойного написать или создать на мове (десяток песен и перевод «Друзей» и «Симпсонов» погоды не делают), это вы не способны творить на своем родном языке, а не мы. О чем можно говорить, если лучшим фильмом, снятым на Украине за годы независимости, считается «Племя», напомню, там никто ничего не говорит. Разберитесь в себе, а потом уже нам указывайте, на каком языке говорить. Иначе украинство так и останется диагнозом. И заметьте, что никогда так много не издавалось книг на украинском, как во времена так не любимого многими из вас СССР. Это вы не можете развивать свой же язык. Мы тут ни при чем. Странно было бы развивать украинский, когда родной русский. Так что разберитесь в себе, запрещая что-либо нам, своему языку не поможете», — подытожил Ivan K.

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