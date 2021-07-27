Крымские каникулы: скандал с детскими путёвками стал уголовным делом
Дикая история произошла в Санкт-Петербурге. Детям-инвалидам «выписали» льготные путёвки в пансионат Крыма, который к тому моменту два года как был закрыт. Ещё часть детей за бюджетный счёт отправили отдыхать в пансионат, в номерах которого обнаружились «грибок и плесень». Исполнитель контракта стал фигурантом уголовного дела с ущербом на более чем 32 млн рублей. ИА REGNUM выяснило детали скандала.
Ещё в начале июля 2021 года в соцсетях появилось сообщение о том, что десятки семей с детьми-инвалидами из Санкт-Петербурга оказались в пансионате Анапы в ужасных условиях — в номерах, по словам родителей, были плесень и грибок. Доследственная проверка показала, что пока неустановленные лица из администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 21 июня 2021 года заключили контракт на оказание услуг по организации стационарного отдыха на побережьях Черного и Азовского морей для детей-инвалидов и их сопровождающих. Условия проживания в пансионате «Полярные зори» в Анапе Краснодарского края, выписывая 51 путёвку, чиновники не проверили, и в результате детей заселили «в пансионат, условия проживания в котором не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Халатность петербургских чиновников сорвала отдых детям-инвалидам в Анапе
На этом история не закончилась. В конце июля 2021 года следователи по Красносельскому району ГУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили ещё одно уголовное дело, но уже по статье «Мошенничество». В сообщении ведомства уточнялось, что фигурантом стала индивидуальный предприниматель одной из коммерческих организаций, которая была управляющим ООО.
Отмечалось, что подозреваемая приняла участие в государственном тендере на организацию отдыха детей-инвалидов Красносельского района в период летних каникул. С нею в итоге был подписан контракт на более чем 32 млн рублей.
Между тем выяснилось, что пансионат, куда якобы планировалось отправить детей, уже два года, как «законсервирован» и никаких договоров он с фирмой из Петербурга не заключал. О том, что получили путёвки фактически в никуда, узнали родители, которые уже купили билеты на поезд и самолёт. В итоге часть получателей обменяла путёвки на пансионат в Анапе, который также оказался «с сюрпризами».
На сегодня фигурантка задержана и решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Контракт и исполнитель
Анализ базы госзакупок показал, что единственный контракт у администрации Красносельского района на организацию летнего отдыха детей-инвалидов в 2021 году был подписан с ООО «Экспертная компания».
Его заключили как раз 21 июня 2021 года. От имени администрации документ подписала начальник отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Татьяна Хмелева. Исполнитель за 32 850 417,6 рубля обязался организовать стационарный отдых в южной климатической зоне, на побережье Черного и Азовского морей «в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи в период летних школьных каникул 2021 года». В контракте фигурировали три санатория — ФГБУ «ДОП «Россия» управления делами президента РФ в Крыму, который позднее оказался два года, как «законсервирован», пансионат «Полярные зори» в Анапе и пансионат «Юбилейный» в Туапсинском районе Кубани.
Услуга должна быть оказана с 22 июня по 30 сентября 2021 года для четырех смен по 21 день каждая. По контракту было запланировано 688 путёвок.
В контракте чёрным по белому было написано, что к дате подписания исполнитель должен был в числе прочего предоставить «копии договоров, подтверждающих факт взаимоотношений исполнителя с организацией, на базе которой предоставляются услуги по отдыху». Что предоставило ООО в качестве договора с санаторием «Россия», неизвестно, но позднее в комментариях СМИ власти Крыма заявляли, что ФГБУ «ДОП «Россия» не имело отношений с данной фирмой в 2021 году.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Экспертная компания» учреждена в июне 2014 года как туроператор. Фирмой управляет индивидуальный предприниматель Ирина Мухина, которая также является её единственным владельцем.
Чистая прибыль ООО по итогам 2020 года была 214 тыс. рублей при выручке 19,5 млн рублей (в 2019 году — 768 тыс. рублей и 61,04 млн рублей соответственно).
В активе Мухиной есть также три фирмы в Крыму: созданное в конце марта 2020 года для деятельности санаторно-курортных организаций ООО «Медэк», ООО «Крымская продовольственная компания» (учреждена в 2017 году) и ООО «Консультационная компания 44», также созданная в 2017 году, но для деятельности туроператора. В последней Мухиной принадлежит 50%. Второй владелец с долей 40% — Вячеслав Болтухин. Ещё 10% — собственная доля фирмы.
«Консультационная компания 44» числится исполнителем четырёх госконтрактов на общую сумму 10,14 млн рублей, заключенных с администрациями Приморского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Все контракты подписаны в мае 2021 года и касаются отдыха детей-инвалидов, детей-сирот и других льготных групп. В этот раз в контрактах фигурировали детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Что касается ООО «Экспертная компания», то оно было исполнителем 141 госконтракта на общую сумму более 1 млрд рублей. В частности, с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга было порядка 20 госконтрактов на сумму свыше 239 млн рублей, Кировского района — 13 контрактов на более чем 172 млн рублей, Московского района Санкт-Петербурга — восемь контрактов на 72,8 млн рублей. Помимо этого, фирма оказывала услуги властям других районов Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленской, области (12 контрактов с департаментом соцразвития), Севастополя, Волгоградской, Владимирской, Ленинградской, Ульяновской областей. Львиная доля контрактов касалась отдыха детей из разных льготных групп, в том числе детей-сирот, детей из малообеспеченных семей.
Примечательно: также 21 июня 2021 года у ООО с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга был подписан контракт на отдых детей-сирот, детей из малообеспеченных семей на побережье Черного и Азовского морей. Конкретные места отдыха в этот раз в документе не фигурировали. На сегодня всё ещё идёт исполнение обязательств по нему, последняя смена должна закончиться 31 августа. Сумма этого контракта — более 14,6 млн рублей. Возникает вполне резонный вопрос: как будет исполняться контракт, когда руководитель и владелец фирмы-исполнителя задержана по подозрению в мошенничестве?
Реализация контрактов силами «Экспертной компании», судя по данным базы судов, и раньше проходила отнюдь не без нареканий. К примеру, 23 сентября 2021 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск администрации Кировского района Санкт-Петербурга к ООО, в котором взыскивается порядка 4 млн рублей неосновательного обогащения. Вероятно, у властей есть претензии к одному из ранее заключённых контрактов. А администрация Московского района Санкт-Петербурга и вовсе расторгла контракт. Сейчас фирма Мухиной пытается оспорить это в суде.