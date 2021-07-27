Дикая история произошла в Санкт-Петербурге. Детям-инвалидам «выписали» льготные путёвки в пансионат Крыма, который к тому моменту два года как был закрыт. Ещё часть детей за бюджетный счёт отправили отдыхать в пансионат, в номерах которого обнаружились «грибок и плесень». Исполнитель контракта стал фигурантом уголовного дела с ущербом на более чем 32 млн рублей. ИА REGNUM выяснило детали скандала.

Соролья Хоакин. Лето. 1904

Ещё в начале июля 2021 года в соцсетях появилось сообщение о том, что десятки семей с детьми-инвалидами из Санкт-Петербурга оказались в пансионате Анапы в ужасных условиях — в номерах, по словам родителей, были плесень и грибок. Доследственная проверка показала, что пока неустановленные лица из администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 21 июня 2021 года заключили контракт на оказание услуг по организации стационарного отдыха на побережьях Черного и Азовского морей для детей-инвалидов и их сопровождающих. Условия проживания в пансионате «Полярные зори» в Анапе Краснодарского края, выписывая 51 путёвку, чиновники не проверили, и в результате детей заселили «в пансионат, условия проживания в котором не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Халатность петербургских чиновников сорвала отдых детям-инвалидам в Анапе

На этом история не закончилась. В конце июля 2021 года следователи по Красносельскому району ГУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили ещё одно уголовное дело, но уже по статье «Мошенничество». В сообщении ведомства уточнялось, что фигурантом стала индивидуальный предприниматель одной из коммерческих организаций, которая была управляющим ООО.

Отмечалось, что подозреваемая приняла участие в государственном тендере на организацию отдыха детей-инвалидов Красносельского района в период летних каникул. С нею в итоге был подписан контракт на более чем 32 млн рублей.

(сс) Artem Topchiy Анапа

Между тем выяснилось, что пансионат, куда якобы планировалось отправить детей, уже два года, как «законсервирован» и никаких договоров он с фирмой из Петербурга не заключал. О том, что получили путёвки фактически в никуда, узнали родители, которые уже купили билеты на поезд и самолёт. В итоге часть получателей обменяла путёвки на пансионат в Анапе, который также оказался «с сюрпризами».

На сегодня фигурантка задержана и решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Контракт и исполнитель

Анализ базы госзакупок показал, что единственный контракт у администрации Красносельского района на организацию летнего отдыха детей-инвалидов в 2021 году был подписан с ООО «Экспертная компания».

Его заключили как раз 21 июня 2021 года. От имени администрации документ подписала начальник отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Татьяна Хмелева. Исполнитель за 32 850 417,6 рубля обязался организовать стационарный отдых в южной климатической зоне, на побережье Черного и Азовского морей «в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи в период летних школьных каникул 2021 года». В контракте фигурировали три санатория — ФГБУ «ДОП «Россия» управления делами президента РФ в Крыму, который позднее оказался два года, как «законсервирован», пансионат «Полярные зори» в Анапе и пансионат «Юбилейный» в Туапсинском районе Кубани.

Udprf.ru Детский оздоровительный пансионат «Россия»

Услуга должна быть оказана с 22 июня по 30 сентября 2021 года для четырех смен по 21 день каждая. По контракту было запланировано 688 путёвок.

В контракте чёрным по белому было написано, что к дате подписания исполнитель должен был в числе прочего предоставить «копии договоров, подтверждающих факт взаимоотношений исполнителя с организацией, на базе которой предоставляются услуги по отдыху». Что предоставило ООО в качестве договора с санаторием «Россия», неизвестно, но позднее в комментариях СМИ власти Крыма заявляли, что ФГБУ «ДОП «Россия» не имело отношений с данной фирмой в 2021 году.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Экспертная компания» учреждена в июне 2014 года как туроператор. Фирмой управляет индивидуальный предприниматель Ирина Мухина, которая также является её единственным владельцем.

В активе Мухиной есть также три фирмы в Крыму: созданное в конце марта 2020 года для деятельности санаторно-курортных организаций ООО «Медэк», ООО «Крымская продовольственная компания» (учреждена в 2017 году) и ООО «Консультационная компания 44», также созданная в 2017 году, но для деятельности туроператора. В последней Мухиной принадлежит 50%. Второй владелец с долей 40% — Вячеслав Болтухин. Ещё 10% — собственная доля фирмы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь в Крыму

«Консультационная компания 44» числится исполнителем четырёх госконтрактов на общую сумму 10,14 млн рублей, заключенных с администрациями Приморского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Все контракты подписаны в мае 2021 года и касаются отдыха детей-инвалидов, детей-сирот и других льготных групп. В этот раз в контрактах фигурировали детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Что касается ООО «Экспертная компания», то оно было исполнителем 141 госконтракта на общую сумму более 1 млрд рублей. В частности, с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга было порядка 20 госконтрактов на сумму свыше 239 млн рублей, Кировского района — 13 контрактов на более чем 172 млн рублей, Московского района Санкт-Петербурга — восемь контрактов на 72,8 млн рублей. Помимо этого, фирма оказывала услуги властям других районов Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленской, области (12 контрактов с департаментом соцразвития), Севастополя, Волгоградской, Владимирской, Ленинградской, Ульяновской областей. Львиная доля контрактов касалась отдыха детей из разных льготных групп, в том числе детей-сирот, детей из малообеспеченных семей.

(сс) Vorkott Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Реализация контрактов силами «Экспертной компании», судя по данным базы судов, и раньше проходила отнюдь не без нареканий. К примеру, 23 сентября 2021 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск администрации Кировского района Санкт-Петербурга к ООО, в котором взыскивается порядка 4 млн рублей неосновательного обогащения. Вероятно, у властей есть претензии к одному из ранее заключённых контрактов. А администрация Московского района Санкт-Петербурга и вовсе расторгла контракт. Сейчас фирма Мухиной пытается оспорить это в суде.