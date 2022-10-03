В украинском парламенте предлагают лишать гражданства Украины за наличие российского гражданства. Соответствующий законопроект №5822 зарегистрировали в Раде. Проект закона о внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-«агрессора» (так на Украине называют Российскую Федерацию) был зарегистрирован 23 июля, сообщает «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина превыше всего

Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина» и депутата Рады Вадима Рабиновича, а также в телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие не понимают, почему речь только о том случае, когда гражданин Украины имеет российское гражданство, ведь имеются и граждане Украины, принятые, в частности, в гражданство Венгрии и Румынии.

«И за польский, и венгерский, и остальные. И посмотрим, сколько же останется украинцев на Украине», — написал Артем Б.

«Тогда всех лишайте украинского гражданства, на Западной Украине большая часть имеет двойное гражданство», — добавил Александр Р.

«Треть рады и чиновников высшего уровня, скорее всего, обладают такими паспортами, но закон будет работать против простых граждан… Как в кино: «Кто его посадит, он же памятник (из фильма «Джентльмены удачи». — М. Р.)…» — отметил Владимир Р.

Rada.gov.ua Верховная рада Украины

«Начинать надо с депутатов и госслужащих, которые имеют гражданство других стран, а не с трудяг, которые ездят на заработки», — пишет Любовь Д.

«Почему только за российский, за любой другой — тоже, если не украинский», — отреагировал Alexander A.

«Почему американский паспорт или немецкий можно иметь, а русский нельзя?» — в недоумении Витек И.

«А что так однобоко? Паспорта других стран можно иметь? Лишайте гражданства тех, кто имеет бизнес в России», — призвала Svetlana G.

«Наша рада после этого закона самоликвидируется!!! Там украинцев (граждан Украины. — М. Р.) раз, два — и всё!!!» — добавила Тоня Т.

«Очередной популизм от неучей. Во-первых, это невозможно сделать законом — нужно менять конституцию, а именно статью 25 («Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство»). Во-вторых, нельзя делать выборочно к отдельной стране, то есть или любой другой паспорт будет вести к потере гражданства, или никакой. В любом случае 300 голосов на изменение конституции под этот закон не найдут», — считает Станислав М.

«Пусть ещё дополнят: лишать гражданства тех, у кого есть недвижимость там и кто платит налоги РФ. Тогда президент точно не подпишет указ», — написал Григорий С., напоминая о наличии у Зеленского недвижимости в Крыму.

«Венгры с румынами нашим гражданам выдают паспорта — так это нормально, а вот Россия — это плохо. Где у этой власти логика?» — задался вопросом Руслан Б.

«Это значит, всё население ДНР/ЛНР и Крыма будет исключительно гражданами РФ! В Украине не останется ни своей территории, ни граждан! Умники, что тут сказать!..» — добавила Маргарита П.

«Закарпатье получает паспорта Венгрии, это, я так понимаю, норма», — отреагировала Елена.

«Ну, пусть лишат Донбасс и Крым. И тогда претензии свои на территории пусть засунут себе глубоко и далеко», — пишет Ольга П.

«Если люди хотят получить гражданство другого государства — значит, не всё так хорошо в государстве. Я только… получил гражданство РФ и рад этому. Лишайте. С Украиной меня ничего не связывает с 2014 года. К сожалению», — добавил Роман Г.

«Почти все крымчане имеют паспорта РФ. Вопрос, их всех также лишат украинского гражданства?» — поинтересовался Константин П.

«Украина распадётся скорее», — добавил Александр.

«Какой ужас! Люди, лишившиеся украинского гражданства, не смогут участвовать в выборах! Да такое только в страшном сне может присниться!» — с сарказмом отреагировал Владимир.

Пресс-служба МВД Украины Выборы на Украине

«А вообще, бред. Как они это проверят и подтвердят? Только если в РФ базу данных возьмут. Но РФ им ничего не даст. Поэтому это недоказуемо. Значит, тупо наобум лишат гражданства Крым и Донбасс, а может, весь Юго-Восток…» — предположил NaSi.

«Всё… [утрачено] зачётно. И территории, и граждане, и экономика. Кто надеется на возврат, зря теряет время. Карфаген всё делает, чтобы быть разрушенным», — отметил Vaddy.

«У Зеленского хотят лишать гражданства Украины тех, кто добровольно приобрёл гражданство России. Но почему только России? Почему Зеленский делит нас на сорта? Чем второе гражданство США или стран ЕС отличается? Буквально на днях Зеленский сделал крымских татар коренным народом Украины и уже теперь 90% из них (проживающих в Крыму. — М. Р.) хочет лишить гражданства Украины. Это будет первый в истории мира коренной народ государства без гражданства этого государства. Иностранцы, граждане США и ЕС в структуре украинской власти, в наблюдательных советах и в руководстве государственных предприятий — они служат кому: Украине или государствам своего гражданства? Им и западенцам с паспортами стран ЕС у нас честь и слава, а миллионам украинцев со вторым российским паспортом — гонения? России миллионы из нас нужны больше, чем своей стране? Это призыв приобретать гражданство России, потому что на Украине мы никому не нужны?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: Соцсети Украины: «Хотят, чтоб русскоязычные ушли в РФ? Уйдем с территорией»