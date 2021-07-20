20 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление бывшего депутата Рады Анны Герман о том, что после принятия закона «О коренных народах Украины» Украина рискует тем, что половина украинских граждан захотят перейти в гражданство России.

Оксана Переможенко, , 21:42 — REGNUM После принятия закона «О коренных народах Украины» Украина рискует тем, что половина украинских граждан захотят перейти в гражданство России. Об этом 20 июля в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Рады Анна Герман.

Николай Рерих. Славяне на Днепре. 1905

«После принятия закона «О коренных народах» в Украине очень много русскоязычных украинцев, украинцев, которые считают себя русскими, но являются гражданами Украины, будут думать о том, как взять российский паспорт. А если Путин сделает такие условия, когда люди смогут по упрощенной процедуре брать российские паспорта, то мы будем иметь пол-Украины российских граждан. Что мы тогда будем говорить и делать?..» — задалась вопросом Герман.

Политик добавила, что Украина не может делать столь «страшных глупостей» с народом, так как это ведет страну к «катастрофе».

Славянский эпос. Апофеоз истории славянства-1925

Заявление политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что желающих быть принятыми в российское гражданство на Украине действительно может оказаться очень много.

«Если бы сейчас сказали на Украине, что все желающие могут получать российские паспорта, то очередь будет от Киева до границы России», — написала Rusakova.

«Пройдут годы, будете сидеть и вспоминать, как вас развела Европа. Европейцы, конечно, люди культурные, вот они вас культурно и разводят», — добавил Фаркат Ф.

«Наоборот, хотят, чтобы русскоязычные все ушли в Россию, только мы уйдем вместе с территорией…» — добавила Miroslava S.

«Не пол-Украины, а 2/3 Украины русскоязычных граждан», — подчеркнул Василий П.

«Хорошая ответка за тотальную украинизацию», — отреагировал один из читателей.

«Если паспорта начнут раздавать, окажется, что на Украине украинцев 5—10% максимум», — пишет Сергей Е.

Славянский эпос. Славяне на своей Земле-1912

«На остальной территории будут громадяне (граждане. — О. П.) с польскими, румынскими и венгерскими паспортами», — отметил Игорь А.

«С такими темпами украинцы будут выбирать себе гетмана в рамках трех-пяти областей», — добавил Виталий.

«Пора думать, что будете делать, когда вас Европа дербанить начнёт», — отметила Татьяна Д.

«Нужно объединяться с Россией и Белоруссией, только в таком формате Украина сможет подняться с колен!!!» — призвала Елена К.

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Напомним, ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине огромный кризис, который может вылиться в протесты и в конечном итоге завершиться развалом страны.