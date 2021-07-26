На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей страны на Олимпиаде во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык. По словам уполномоченного, Олимпиада — это не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Василия Апасова, а также на телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие комментирующие отметили, что устали от политики навязывания украинского языка.

«Желательно и от переводчиков отказаться при интервью, хай вывчають (пусть учат. — О. П.)», — написала Ангелина Б.

«Честное слово, просто… [надоели] уже своим тупизмом, даже подбирать выражения не хочется…» — отреагировала Галина Н.

«Владимир Александрович (обращение к Зеленскому. — О .П.), нам долго еще терпеть этот закон и этого мовного ассенизатора?..» — недоумевает Инна Ш.

«Зачем призывать? Надо было почистить сборную от «неполноценных». Они же ещё и думают не на том языке…» — с сарказмом пишет Aleksandr M.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«В Японии на украинском? Сколько в принципе людей, знающих украинский, сейчас в Японии? А, допустим, русскоговорящих или англоговорящих явно больше. Ну и дурко ж этот Кремень», — добавила Оксана К.

«А вы сомневались в этом? На эту должность нормальный человек не пойдёт…» — ответил Михаил Г. Оксане К.

«Сколько можно издеваться? Уже тошнит…» — отреагировала Tamara D.

«Не, не, не. Все только на мове. И квартал (юмористические концерты студии «95 квартал». — О. П.), и «Сваты», и советская классика. И олимпиада. Людей должно реально начать тошнить от этого всего», — отметил Алексей И.

«Надо места занимать призовые, а не на мове говорить», — отреагировал Michael A.

«Надо его назначить главным тренером всех сборных страны по всем видам спорта, а то слишком много свободного времени у него — не отрабатывает свою зарплату!» — написал Михаил Г.

«Придурок, надо было к каждому приставить по СБУшнику или на худой конец подписку взять», — с сарказмом добавил Николай Н.

«Пособие: как заставить мир, ненавидеть твой язык», — отреагировал Egor.

«Я принципиально говорю на русском, хотя некоторое время даже говорил на украинском, но сейчас отказался, так как это язык ненависти», — пишет Sergey G.

Kresy.p Национализм на Украине

«Не это ли лучшее признание, что людям навязывают какой-то чужой для них язык?» — задался вопросом Andrew K.

«Интересно, когда он начнёт заставлять курорты Турции дублировать надписи на мове?» — спрашивает читатель под псевдонимом Курортник.

«Насильно мил не будешь… Они своими действиями добьют мову окончательно», — подытожил Алекс.

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