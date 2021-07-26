«Хай вывчають!» — олимпийскую сборную Украины призвали говорить на мове
На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей страны на Олимпиаде во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык. По словам уполномоченного, Олимпиада — это не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент.
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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Василия Апасова, а также на телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие комментирующие отметили, что устали от политики навязывания украинского языка.
«Желательно и от переводчиков отказаться при интервью, хай вывчають (пусть учат. — О. П.)», — написала Ангелина Б.
«Честное слово, просто… [надоели] уже своим тупизмом, даже подбирать выражения не хочется…» — отреагировала Галина Н.
«Владимир Александрович (обращение к Зеленскому. — О .П.), нам долго еще терпеть этот закон и этого мовного ассенизатора?..» — недоумевает Инна Ш.
«Зачем призывать? Надо было почистить сборную от «неполноценных». Они же ещё и думают не на том языке…» — с сарказмом пишет Aleksandr M.
«В Японии на украинском? Сколько в принципе людей, знающих украинский, сейчас в Японии? А, допустим, русскоговорящих или англоговорящих явно больше. Ну и дурко ж этот Кремень», — добавила Оксана К.
«А вы сомневались в этом? На эту должность нормальный человек не пойдёт…» — ответил Михаил Г. Оксане К.
«Сколько можно издеваться? Уже тошнит…» — отреагировала Tamara D.
«Не, не, не. Все только на мове. И квартал (юмористические концерты студии «95 квартал». — О. П.), и «Сваты», и советская классика. И олимпиада. Людей должно реально начать тошнить от этого всего», — отметил Алексей И.
«Надо места занимать призовые, а не на мове говорить», — отреагировал Michael A.
«Надо его назначить главным тренером всех сборных страны по всем видам спорта, а то слишком много свободного времени у него — не отрабатывает свою зарплату!» — написал Михаил Г.
«Придурок, надо было к каждому приставить по СБУшнику или на худой конец подписку взять», — с сарказмом добавил Николай Н.
«Пособие: как заставить мир, ненавидеть твой язык», — отреагировал Egor.
«Я принципиально говорю на русском, хотя некоторое время даже говорил на украинском, но сейчас отказался, так как это язык ненависти», — пишет Sergey G.
«Не это ли лучшее признание, что людям навязывают какой-то чужой для них язык?» — задался вопросом Andrew K.
«Интересно, когда он начнёт заставлять курорты Турции дублировать надписи на мове?» — спрашивает читатель под псевдонимом Курортник.
«Насильно мил не будешь… Они своими действиями добьют мову окончательно», — подытожил Алекс.
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