15 июля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили новые нормы закона об украинском языке, которые вступят в силу с 16 июля. Нормы коснутся правил использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

Оксана Переможенко, , 18:50 — REGNUM С 16 июля на Украине вступает в силу ряд новых норм закона об украинском языке. Нормы коснутся правил использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни. Об этом 15 июля напоминает издание Klymenko Time.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, фильмы должны будут демонстрироваться на украинском языке (озвучиваться или дублироваться). Относительно работы кинотеатров уточняется, что можно будет иногда показывать иностранные фильмы на языке оригинала, но не более чем 10% от их общего количества. Все стриминговые платформы обязаны по умолчанию выставлять украинскую аудиодорожку при загрузке фильма онлайн.

Концерты, выставки, шоу-программы, выступления, развлекательные и иные мероприятия должны проводиться на украинском языке. Исключение только для фонограммы и песен. Так, если, к примеру, исполнитель поёт песни на русском языке, то переводить их на украинский язык пока не требуют. Театральные постановки, экскурсии в музеях обязаны будут проводить на государственном языке. Аналогичная ситуация с книгопечатанием. Не менее половины издательской продукции должно выходить на украинском языке. В книжных магазинах как минимум половина книг также должна быть на мове.

Украина — супер Додонов Максим © ИА Красная Весна

Новость обсудили в социальной сети Facebook, на странице депутата украинского парламента Вадима Рабинович, а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что они против насильственного внедрения украинского языка в общественную жизнь.

«Заходишь в книжный магазин, и глаз остановить не на чем. Авторы все иностранные, которых никогда не слышала, да ещё и на украинском языке. Есть немного в уголочке русской классики. Про детскую литературу вообще слов нет, один дебилизм…» — написала Анастасия С.

«Это главный вопрос нашего государства. А что пенсионеры еле выживают, что люди нищие — это все классно. Главное, на украинском говорить — и экономика восстановится», — с сарказмом добавил Владимир У.

«Телевизор и так не смотрю, а вот с театрами хуже, придется в Россию ездить. Вена далеко (отсылка к фразе Петра Порошенко о том, что безвизовый режим позволит украинским гражданам посещать венскую оперу. — О.П.), Россия рядом!» — отметила Елена О.

«Придёт время, эти диктаторские законы будут отменены. А до тех пор задача людей, для коих русский язык является родным, — почитать, развивать и передавать его будущим поколениям», — пишет Pavel M.

«Это прекрасная мера по превращению концертных и развлекательных, выставочных и экскурсионных, театральных и музейных помещений и зданий в таких городах, как Харьков, Мариуполь, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, в складские, офисные и торговые», — написал Den R.

«Закон дискриминирует миллионы русскоговорящих граждан, раскалывает общество, разжигает ненависть, стравливает группы населения по языковому и национальному признаку», — добавил mad max.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И никто не выходит протестовать, как за пенсии. А собралось бы очень много людей, отношение бы поменялось. Гнут липку, сколько она гнется», — ответила Liudmila K на реплику mad max.

«Насильно мил не будешь, нашей власти этого не понять», — отметила Vasilisa O.

«Недавно все хохотали и говорили, что никого не будут заставлять, поздравляю всех участников, вы на финишной прямой», — отреагировала Светлана Л.

«Говорила, говорю и буду говорить на родном русском языке! Привет из Херсона!» — написала Татьяна З.

«Зачем переводить старые фильмы на украинский язык, если… [на нем] никто не будет смотреть?» — не понимает Vladik S.

«Я — русскоязычный, прекрасно понимаю мову, как и многие. Но сейчас мова уже начинает бесить, вы этого добиваетесь?..» — поинтересовался Максим П.

«Да пошли они с языком в одно место! Киев был, есть и будет русскоговорящим! Я не против украинского языка, я против наглого навязывания», — подытожила Natali K.

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