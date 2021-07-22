Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины. Российская Федерация требует от ЕСПЧ обязать Киев прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Рады Рената Кузьмина. Многие поддержали решение России, отметив, что хоть РФ есть дело до того, что происходит с правами человека на Украине. Были и те, кто не понимает, как Россия, в Конституции которой говорится о том, что в определенных случаях национальное право выше международного, подала в ЕСПЧ. Иные отметили, что Россия не единственное государство, где внутреннее право стоит выше международного.

CherryX Европейский суд по правам человека

«Считаю, что это правильно. Давно нужно было расследовать все упомянутые происшествия. Расследовать, дать правовую оценку, наказать виновных и восстановить справедливость», — написал Andrii J.

«Давно пора. Но, видимо, время пришло. Посмотрим на справедливость ЕСПЧ. Если не политизируют, то будет все хорошо», — добавила Лариса Г.

«Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину. При этом, согласно принятым поправкам к Конституции, Россия может не выполнять решения ЕСПЧ, а ее национальное право стоит выше международного. То есть, когда Москве выгодно, ЕСПЧ хороший и справедливый суд, а когда нет — нечестный и плохой», — отметил Владимир Л.

«Россия признает ЕСПЧ, но лишь тогда, когда это не противоречит ее Конституции. А если Украина хочет, пусть вносит поправки в Конституцию, что она «может» лишать половину населения родного языка, «может» убивать своих граждан или журналистов и политиков, не согласных с действующей властью, что «можно» лишать людей воды в Крыму, «можно» избивать оппозиционных политиков до полусмерти, пусть все увидят и услышат, во что превратилась Украина после Майдана», — ответила Владимиру Л. Наталья М.

HOBOPOCC Куликово поле. Одесса. 10 мая 2014

«Во всех нормальных суверенных странах национальное право выше международного, если последнее не имплементировано в национальное право», — ответил Владимиру Л. Юрий Г.

«Какие все здесь спецы по конституционному и международному праву собрались! «Двойные стандарты». А ведь если пошевелить мозгами, то поймешь, что речь идет только лишь о невозможности исполнения решений международных судов, если они противоречат принципам Основного закона! Примат национальной Конституции над международным правом — не уникальная ситуация, этот принцип действует во многих странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, работа идет во Франции… Фактически единственная страна, где однозначно признается верховенство международного законодательства, — Нидерланды», — отметила Dina K.

«Ну если русскоязычные не протестуют и помалкивают, значит, их все устраивает… И ЕСПЧ им не защитник. Этот суд может рассматривать этот иск до скончания века. И не факт, что его решение кто-то здесь будет выполнять. В этой стране любая государственная власть слишком часто обманывала и грабила своих граждан. Этому государству его граждане не верят. Они живут в разных измерениях», — добавил Николай К.

«Это правильно. Но правосудия нет не только в Украине. Абсолютно не верю в политическую незаангажированность ЕСПЧ, как равно и любого другого международного суда или арбитража. Их, конечно, нужно использовать, но понимая, что они чужие и выполняют указания других. Нужно разрушать эту систему и строить свою, со своими международными правилами и международными судами. Понятно, что это не на завтра и не на послезавтра. Но это должно быть перспективой», — считает Юрий Г.

«Иск подан, чтобы посмотреть на реакцию импотентного ЕСПЧ, который, например, не заметил 8 тысяч исков жителей Донбасса. Чисто проверка на вшивость. Опозорить, косы отрезать и ворота вымазать дёгтем, если ЕСПЧ попытается замолчать дело», — написала Татьяна С.

«Спасибо России за то, что обращает внимание мирового сообщества на международной арене на вопиющие нарушения прав человека по поводу повсеместного запрета русского языка на Украине, по поводу закрытия оппозиционных каналов, я уж не говорю, что людей в Крыму оставили без воды, за убийство журналистов и своих же людей в Донбассе, за сожжение зверское заживо людей в Одессе», — отметила Наталья М.

«Жаль, что тему героизации фашизма на территории Украины, не затронули», — отреагировала Елена К.

ИА Красная Весна В Донбассе

«Похоже, США, ЕС и уже Россия Зеленского списали: с тем, кого уважают и на кого надеются, так не поступают. 30 августа для Зеленского — последний шанс. Если он поедет к Байдену, чтобы его в чём-то переубедить, то на нём можно ставить крест. Единственный шанс Зеленского — это понять, что на дворе не 2016-й, принять новую реальность и вписаться в неё: не переубеждать Байдена, а ещё до встречи с ним переформатировать свою политику с войны на мир, с анти-России на нейтралитет. Изменить состав ТКГ и часть своей команды на тех, кто с этим согласен. Перестать рассказывать, что в Украине все равны (особенно русские), а реально изменять политику. Иначе — дело труба», — прокомментировал новость на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что жалоба России против Украины, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ни к чему не приведёт.