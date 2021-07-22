Киев, , 15:08 — REGNUM Жалоба России против Украины, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ни к чему не приведёт. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська 22 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Герб Украины

По его словам, Россию ждёт неминуемое поражение с юридической точки зрения.

«Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении к суду изложили все «мифы российской пропаганды», — заявил Малюська.

Напомним, ранее Россия обратилась с жалобой в ЕСПЧ, в которой обвинила Украину в гибели мирного населения в центре Киеве во время госпереворота 2014 года, подавлении свободы слова, дискриминации русскоговорящего населения и т.д.

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