Сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины разоблачили деятельность «агентурной сети ФСБ России», которая якобы действовала на территории Херсонской области Украины. В «сеть» входили сотрудник СБУ, а также работник местной прокуратуры, полиции, бывший сотрудник областной государственной администрации и сотрудник государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

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Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления Службы безопасности Украины, который уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию якобы был завербован сотрудниками ФСБ РФ. В ходе обысков, как уточнили в украинской спецслужбе, были изъяты компьютерная техника, средства связи с «сотрудниками ФСБ», денежные средства (доллары США, евро и рубли), а также российская символика. В пресс-службе СБУ также опубликовали фотографии, в соответствии с которыми были изъяты удостоверения сотрудника ФСБ и СБУ. В украинской спецслужбе также сообщили, что им якобы известен «московский куратор агентурной сети».

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«Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи. Российские спецслужбы интересовали информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительные структуры, военных подразделениях и органах местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Шарий.net». Многие усмотрели в новости о задержании «агента ФСБ» повод к иронии, отметив, что задержание, по их мнению, постановочное.

«Нормально. Забыли про пророссийскую литературу упомянуть. Впрочем, для потребителя с Украины и так сойдёт», — написал Александр Ш.

«Даже липу состряпать профессионализма не хватает. ФСБ — внутренняя безопасность. Создание агентурной сети в другом государстве — задача другого силового ведомства. Символика России, а как же без нее на спецзадании во вражеском тылу…» — пишет Вита К.

Карикатура «Старые балалайки». 1905

«А медали и ордена при задержании были? И боевой пистолет с глушителем?» — поинтересовался Эдвард С.

«Ну как же без символики РФ? Все их агенты ходят исключительно с их символикой, а также ЛДНР… Какое правительство, такие и спецслужбы. Киностудия им. Довженко отдыхает», — смеется Александр.

«Все шпионы ходят с ксивами», — шутит Расим К.

«Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика: то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина — М. Р.), болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок», — иронизирует Михаил П.

«Забыли балалайку и шапку-ушанку!» — добавил Константин Т.

«Очередная постановка от СБУ. Артисты погорелого театра…» — отметил Павел Т.

«Ну если символика РФ, тогда всё. Сливай воду. Это провал», — смеется Alexander B.

«Пускай хорошо поищут. Там в потайном кармашке портмоне обязательно фотка Путина должна быть!..» — шутит Валентин С.

Марк Шагал. Артисты. 1968

«Очередная шизофрения, все рассчитано на тупых и очень тупых доверчивых людей. Или на маленьких детей», — добавил Игорь П.

«Даже ксивы российские при себе носили? А балалайку и портрет Путина они там не нашли?» — спрашивает Александр М.

«У нас американские и английские агенты в правительстве и СБУ работают. Вы чего их не задерживаете?» — не понимает Елена Ш.

«Каждый день пачками «ловят» агентов ФСБ, отпускают и опять «ловят». Хоть бы один раз показали человека, фамилию его предоставили. В России если ловят украинских агентов, пожалуйста, всё по полочкам — кто, откуда и куда», — подытожил Сергей Евгеньевич.

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