Житомир, Украина, , 18:12 — REGNUM В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ)поймала «агента ФСБ РФ», который собирал информацию о воинских частях, сообщает 22 апреля пресс-служба СБУ.

«Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона», — говорится в сообщении СБУ.

У задержанного обнаружены «средства связи», а сам он уже признался в сотрудничестве со спецслужбами России.

По утверждению СБУ, задержанный должен был снять на видео два военных объекта, собрать информацию о командном составе расположенных там подразделений, а также выявить места проживания военнослужащих. Эту информацию задержанный должен был передать своим кураторам по электронной почте.

Напомним, подавляющее большинство военных объектов и воинских частей Украины построены во времена СССР и вся информация о них имеется в архивах Минобороны Советского Союза, правопреемницей которого является Россия.

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