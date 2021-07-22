В украинском городе Новомиргороде на соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования Дня города принимала участие детская команда, которая называлась «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал житель Новомиргорода, бывший заместитель главы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский. Впервые услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался, но после того, как он спросил о названии команды, ему подтвердили, что команда действительно называется «Гитлеровцы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей, и никого это не смущает», — написал Немировский, также предположив, что в следующем году в городе отметят день рождения Гитлера.

Инцидент в социальной сети Facebook обсудили на страницах Игоря Немировского и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Многих возмутило название команды. Но были и те, кто оправдывал детей, мол, они занимаются спортом, а не употребляют наркотики и не занимаются воровством.

«Нормальному человеку такое название и в голову не придет. Позор и осуждение всем, кто к этому случаю причастен и бездействовал», — написала Анна Л.

«Дожились! Я вас поздравляю, наши дети совсем не знают и не помнят истории. Да и взрослые поощряют такое. Это дно, товарищи! Знамя победы нельзя, советское всё нельзя, а юным гитлеровцам почет? Куда катимся?» — отреагировала Мария Б.

«Я в шоке. Это наши деды и прадеды воевали за это. И сколько миллионов людей погибли, до сих пор еще не зажили раны от Великой Отечественной войны, а люди славят гнилое слово Гитлера. Его даже и вспоминать не хочется. Люды, опомнитесь», — призвал Сергей К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Мне стыдно за некогда мой город…» — добавила Екатерина М.

«В Германии не разрешили бы назвать так команду», — написал Василий П.

«Руководство города, педагоги, родители, организаторы соревнований, вы где?! Как можно так тупо не уважать историю, подвиги и смерти наших дедов! Это даже не тупость, это преступление, за которое надо нести уголовную ответственность всем, кто к этому кошмару причастен!!!» — пишет Валентина П.

«Тренера команды уволить без права работать на занимаемой должности года три, чтобы было время подумать. А насчет руководства района, то там сидят такие же клоуны, как и в Верховной раде. Поэтому не берите близко к сердцу», — считает Татьяна К.

«Я не удивлен. С 2014 года нам насильно пытаются навязать «героические» подвиги СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих фашистских пособников! P. S. Этот бред рано или поздно закончится», — считает Андрей П.

«Поздравляю, украинцы! Мало того, что вы платите налог на геноцид Донбасса, вы ещё и фашизм поддерживаете! Когда из вас начнут варить мыло, никто на помощь не придёт!» — добавил Vasilis G.

«Что вы прицепились к детям? Название им не понравилась, деды воевали… Главное в этой новости, что дети не воры и не наркоманы, а пришли на соревнования по баскетболу! А то, что не знают некоторых моментов истории, так у нас 73% и президента выбрали такого же», — написал Дмитрий М.

«А что вы хотели, эти дети выросли в постмайдане. Они другого не знают», — добавила Оксана П.

Отправка добровольцев дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Львов. 18 июля 1943

«Это опровергает утверждение некоторых наивных и слепых (или просто лжецов), что на Украине большинство людей адекватны. Если бы даже не большинство, а хотя бы треть населения были адекватными — такого бы не могло произойти. Детская спортивная команда под названием «Гитлеровцы» принимала участие в городских соревнованиях. Это произошло с согласия от самых низов: от родителей, подростков и тренеров до спортивных чиновников, городских властей, полиции, СМИ…» — отметила Alla P.

«Моя Украина умерла в тот день, когда был переворот. Нет Украины, есть только страна, где процветают нищета и фашизм», — подытожил Владимир Г.

«Ничего особенного, просто стритбольную команду назвали «Гитлеровцы». Люди в шоке, нормальные люди, и это хорошо. Но у кого-то крыша съехала набекрень и это тут, на Кировоградщине, а не где-то ещё. Люди перестали понимать, что такое нацизм, вот единственный эффект гуманитарной политики последних семи лет, не обращать на это внимание можно, но чревато», — отметил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

«Такими темпами в апреле будут праздновать день рождения Гитлера? Напомню, что при гитлеровской оккупации население Новомиргорода сократилось вдвое. И теперь эти подростки называют себя «гитлеровцами». Что у них в головах? Они не читают книг, не знают истории, и это страшно… Какими будут следующие поколения?» — подытожил в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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